Türkiye'de kaç ABD üssü var, neredeler?

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Türkiye ile ABD arasındaki misyoner rahip Brunson krizinden sonra Trump yönetiminin aldığı yaptırım kararları iki ülke ilişkilerini daha da gerginleştirdi. ABD yönetimi Adalet ve İçişleri Bakanları'nın mal varlıklarına el koyma kararı alarak, onlarla her türlü ilişkiyi yasakladı. ABD'nin bu adımından sonra gözler Türkiye'nin atması muhtemel adımlara çevirdi. Türkiye, ABD'ye karşı neler yapabilir? Akla gelen ilk yaptırım seçeneklerinden biri ülkedeki Amerikan üslerinin kapatılması. Peki, ABD'nin Türkiye'de kaç tane üssü var ve nerelerde yer alıyor?

İşte Türkiye'deki ABD üsleri:

İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Adana, Malatya ve Ankara’da birden fazla yabancı askeri tesisin olduğu ve Türkiye’nin yedi bölgesinden sadece Karadeniz Bölgesi’nde ABD ve NATO’ya bağlı askeri üslerin bulunmadığı da yine göze çarpanlar arasında.

1 - İNCİRLİK ÜSSÜ

İncirlik Hava Üssü yönetimi ve denetimi TSK’da olan, NATO’nun önemli bölgesel bir depo üssüdür. Adana’ya 10 km uzakta bulunan üs, Akdeniz’e 56 km uzaklıktadır. Türk Hava Kuvvetleri 10. Ana jet üssü ve ABD hava kuvvetleri 39. Ana jet üssü burada görev yapmaktadır.

2- İZMİR HAVA ÜSSÜ

İzmir Hava Üssü İzmir’in 17 km kuzey batısında Çiğli’de bulunan Avrupa’daki ABD hava kuvvetleri’ne (USAFE) bağlıdır. 42 uçak ve 300 asker-personel bulunan üste I-HAWK ve Roland füze sistemleri konuşlandırılmıştır. İzmir Hava Üssü NATO’nun Türkiye’deki en eski üssü olmakla beraber, son yıllarda önem kazanmıştır. 11 Ağustos 2004’de LANDSOUTHEAST karargâhı Napoli’den İzmir’e taşınmış, 1 Ocak 2006’da da ABD 16. hava filosu, Almanya’nın Ramstein hava üssünden alınarak buraya yerleştirilmiştir.

3 - ŞİLE ÜSSÜ

Stinger füzelerinin fırlatılması için uluslararası standartlarda bir atış alanıdır.

4 - KONYA

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı: Irak savaşı sürecinde NATO tarafından getirilen AWACS’lar burada üslenmiştir.

5 - BALIKESİR

Balıkesir 9. Hava Jet Üssü: Bu üsde 6 adet “vault” denilen füze rampası bulunmaktadır.

6 - MUĞLA

Muğla Aksaz Deniz Üssü olarak kullanılmaktadır.

7 - ANKARA

Ankara-Ahlatlıbel, Amasya-Merzifon, Bartın, Çanakkale, Diyarbakır-Pirinçlik, Eskişehir, İzmir-Bornova, İzmit, Kütahya, Lüleburgaz, Sivas-Şarkışla, İskenderun, Ordu-Perşembe, Rize-Pazar, Erzurum, Van-Pirreşit ve Mardin’de NATO’ya bağlı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezleri (CAOC6) bulunmaktadır.

Ankara, Karamürsel, Sinop, Hakkari, Hatay, Erzurum Kargapazarı; dinleme üsleri.

Ankara Cevizlibağ, Elmadağ, İstanbul, İzmir; dinleme ve harekat merkez üsleri.

Adana-Hatay Toroslar; CIA, Gladio eğitim üssü.

Tekirdağ Çorlu Havaalanı; Lojistik destek üssü.

Konya; AWACS erken uyarı uçakları bu üste.

Gaziantep-Batman Havaalanı; Lojistik destek amaçlı havaalanları. Heronların üssü.

Sabiha Gökçen Havaalanı; Lojistik destek havaalanı.

Mersin Taşucu Limanı; Limanda liman ve helikopter pisti var.

İskenderun Limanı; Türkiye’nin en geniş konteynır alanına sahip bulunuyor.

Adana İncirlik; Nükleer bombaların yer aldığı, ABD’nin bölgedeki tek harekat üssü.

Diyarbakır; Hava üssü, NATO askeri var.

Şırnak-Silopi; Lojistik depolama yeri.

Mardin; İncirlik Üssü’ne ve İskenderun’a gelen ABD asker ve teçhizatları için geçiş yeri.

Şanlıurfa; yakıt ikmal üssü.

Türkiye’de NATO’nun ve Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) bağlı askeri üsler ve askeri mevcudiyet haritası:

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 08:09