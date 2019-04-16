Türkiye'de kaç ABD üssü var, neredeler?

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarından sonra gözler Türkiye'nin atacağı karşı adımlara çevrildi. Türkiye'nin ABD'ye karşı atacağı adımlardan birinin de ülkedeki ABD üslerini kapatmak olduğu belirtiliyor. Peki Türkiye'de kaç ABD üssü var, Türkiye'deki ABD üsleri nerede?

Türkiye'de kaç ABD üssü var, neredeler?

Dünya Bülteni | Haber Merkezi

Türkiye ile ABD arasındaki misyoner rahip Brunson krizinden sonra Trump yönetiminin aldığı yaptırım kararları iki ülke ilişkilerini daha da gerginleştirdi. ABD yönetimi Adalet ve İçişleri Bakanları'nın mal varlıklarına el koyma kararı alarak, onlarla her türlü ilişkiyi yasakladı. ABD'nin bu adımından sonra gözler Türkiye'nin atması muhtemel adımlara çevirdi. Türkiye, ABD'ye karşı neler yapabilir? Akla gelen ilk yaptırım seçeneklerinden biri ülkedeki Amerikan üslerinin kapatılması. Peki, ABD'nin Türkiye'de kaç tane üssü var ve nerelerde yer alıyor? 

İşte Türkiye'deki ABD üsleri: 

İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Adana, Malatya ve Ankara’da birden fazla yabancı askeri tesisin olduğu ve Türkiye’nin yedi bölgesinden sadece Karadeniz Bölgesi’nde ABD ve NATO’ya bağlı askeri üslerin bulunmadığı da yine göze çarpanlar arasında.

1 - İNCİRLİK ÜSSÜ

İncirlik Hava Üssü yönetimi ve denetimi TSK’da olan, NATO’nun önemli bölgesel bir depo üssüdür. Adana’ya 10 km uzakta bulunan üs, Akdeniz’e 56 km uzaklıktadır. Türk Hava Kuvvetleri 10. Ana jet üssü ve ABD hava kuvvetleri 39. Ana jet üssü burada görev yapmaktadır.

2- İZMİR HAVA ÜSSÜ

İzmir Hava Üssü İzmir’in 17 km kuzey batısında Çiğli’de bulunan Avrupa’daki ABD hava kuvvetleri’ne (USAFE) bağlıdır. 42 uçak ve 300 asker-personel bulunan üste I-HAWK ve Roland füze sistemleri konuşlandırılmıştır. İzmir Hava Üssü NATO’nun Türkiye’deki en eski üssü olmakla beraber, son yıllarda önem kazanmıştır. 11 Ağustos 2004’de LANDSOUTHEAST karargâhı Napoli’den İzmir’e taşınmış, 1 Ocak 2006’da da ABD 16. hava filosu, Almanya’nın Ramstein hava üssünden alınarak buraya yerleştirilmiştir.

3 - ŞİLE ÜSSÜ

Stinger füzelerinin fırlatılması için uluslararası standartlarda bir atış alanıdır.

4 - KONYA 

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı: Irak savaşı sürecinde NATO tarafından getirilen AWACS’lar burada üslenmiştir.

5 - BALIKESİR

Balıkesir 9. Hava Jet Üssü: Bu üsde 6 adet “vault” denilen füze rampası bulunmaktadır.

6 - MUĞLA

Muğla Aksaz Deniz Üssü olarak kullanılmaktadır.

7 - ANKARA

Ankara-Ahlatlıbel, Amasya-Merzifon, Bartın, Çanakkale, Diyarbakır-Pirinçlik, Eskişehir, İzmir-Bornova, İzmit, Kütahya, Lüleburgaz, Sivas-Şarkışla, İskenderun, Ordu-Perşembe, Rize-Pazar, Erzurum, Van-Pirreşit ve Mardin’de NATO’ya bağlı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezleri (CAOC6) bulunmaktadır.

Ankara, Karamürsel, Sinop, Hakkari, Hatay, Erzurum Kargapazarı; dinleme üsleri.

Ankara Cevizlibağ, Elmadağ, İstanbul, İzmir; dinleme ve harekat merkez üsleri.

Adana-Hatay Toroslar; CIA, Gladio eğitim üssü.

Tekirdağ Çorlu Havaalanı; Lojistik destek üssü.

Konya; AWACS erken uyarı uçakları bu üste.

Gaziantep-Batman Havaalanı; Lojistik destek amaçlı havaalanları. Heronların üssü.

Sabiha Gökçen Havaalanı; Lojistik destek havaalanı.

Mersin Taşucu Limanı; Limanda liman ve helikopter pisti var.

İskenderun Limanı; Türkiye’nin en geniş konteynır alanına sahip bulunuyor.

Adana İncirlik; Nükleer bombaların yer aldığı, ABD’nin bölgedeki tek harekat üssü.

Diyarbakır; Hava üssü, NATO askeri var.

Şırnak-Silopi; Lojistik depolama yeri.

Mardin; İncirlik Üssü’ne ve İskenderun’a gelen ABD asker ve teçhizatları için geçiş yeri.

Şanlıurfa; yakıt ikmal üssü.

Türkiye’de NATO’nun ve Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) bağlı askeri üsler ve askeri mevcudiyet haritası:

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 08:09
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Dragon
Dragon - 9 ay Önce

Ulen adamlar bizi işgal etmiş be...
İsteseler bir savaş halinde bu işlerdeki füze ve uçakları hiç düşünmeden bizi vurmak için kullanırlar

Kul....
Kul.... - 9 ay Önce

ABD zaten Türkiyeyi ele geçirmiş...kürkiye ABD birşey yapamaz sadece konuşur.... durur...

Halk
Halk @Kul.... - 5 ay Önce

6. filo defol.

TC dir
TC dir - 3 ay Önce

Bunların hepsi nato ya girmek için yapıldı hadi şimdi çıkarın bakalım

D
D - 2 ay Önce

Niye bu kadar abd ussu var ulkemizde

Harun yıldız
Harun yıldız - 3 ay Önce

Bu kadar yabancılara üs verilmez. Yarısını kapatın türkiye nin o ülkede hiç yök her yer düşmanlasarılmış yetkililere arz edrim

Soldier...
Soldier... - 2 ay Önce

Ülkemizin, istiklal savaşını bu pislikleri kovmak için yağtığını bilmiyen hadsizler,sonunda Ülkemizden kaçarak giden ecdadından alınması gereken dersi almayıp,yine ülkeyi kaleleri,tersaneleri zaptedilmiş bir hale getirerek tekrar bir işgal edilmiş ülke haline dönüştürme çabalarıyla bu ülke feraha selamete çıkamaz.

Hilmi Yücel
Hilmi Yücel - 18 saat Önce

Bunları yenmemiz için önce kendi topraklarımızı bombalamamız gerek.

banner39

banner36

banner37

banner35