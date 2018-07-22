Türkiye'de yaşıyor ama lise çağına kadar hiç ezan sesi duymamış

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Tunceli Ovacık’ın Komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, ömründü ilk ezan sesini lise okumak için gittiği Bingöl'de duyduğunu söyledi.

Maçoğlu, kendisini anlatan bir kitapta ezan sesini ilk kez nasıl duyduğunu ve neler hissettiğini ifade etti.

Kitapta Fatih Mehmet Maçoğlu, Bingöl Sağlık Meslek Lisesi’nde yatılı okurken ilk kez ezan sesi duyduğunu belirterek o anı hayatı boyunca hiç unutmadığını anlatıyor:

“Hiç unutmam, bir gün koğuşta yatarken sabaha doğru bir ses duydum. Çok güzel bir ses. Ne olduğunu bilmiyorum tabii. Türkü gibi geliyor, yas havası gibi geliyor ya da bir yakarış gibi bir şey geliyor kulağıma. Aynı okuldan beraber kaldığımız Kazım Baş adında arkadaşım üst ranzada yatıyordu. Ben alttan vurdum ranzaya.

Bingöl Sağlık Meslek Lisesi'nde çarşı izninde

“Kazım, kalk kalk! Bir ses var, nedir bu?” dedim.

"Bu ezandır." dedi.

Hiç duymamıştım, duymuşsam da o güne kadar hiç fark etmemiştim.

Bir de düşünsene annenden babandan kopmuşsun ele gitmişsin derler ya...

Orada böyle bir sesin bir şeyin seni çok etkilediğini düşün.

Ben “Kalk kalk!” dedim. O “ Sus, kimse senin ezanı bilmediğini düşünmesin.” dedi.

Ben de sesimi kestim, yorganın altına girdim.

TÜRKİYE'DE EN AZ CAMİ TUNCELİ'DE

Diyanet İşleri Başkanlığı istatistiklerine göre; Türkiye’de 90 bin cami bulunduğu, en çok caminin 3 bin 113 ile İstanbul’da, en azının da 117 ile Tunceli’de olduğu belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı istatistikleri bölge birimleri sınıflamasına göre cami sayısında; İstanbul’un ardından Konya 3046, Ankara 2 bin 817, Samsun 2 bin 621, Kastamonu 2 bin 547, Antalya 2 bin 097, Trabzon bin 917, İzmir bin 782, Diyarbakır bin 7661, Bursa bin 646, Şanlıurfa bin 614, Mersin bin 447, Giresun bin 425, Sivas bin 317, Van bin 294, Kayseri bin 217 ile ön sıralarda yer aldı.



Cami sayısının en az olduğu yerler ise; 117 ile Tunceli’yi, Kilis 214, Iğdır 221, Bayburt 241, Kırklareli 281, Kırıkkale 350, Niğde 402, Bilecik 410, Hakkari 430, Şırnak 473, Karaman 499, Gümüşhane 501, Osmaniye 531, Uşak 536, Siirt 582, Düzce 661, Amasya 671, Artvin 680, Çanakkale 799 olduğu görüldü.

Diyanet verilerine göre 90 bin cami bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2018, 15:04