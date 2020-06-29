Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı: 85 yıllık yanlıştan dönülmelidir

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanıma açılması için bir bildiri yayınladı.

AYASOFYA’NIN SESİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ!

Ülke olarak tarihi günleri yaşıyoruz. Milletimiz yediden yetmişe Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi, dünya Müslümanları da Payitaht İstanbul’dan bütün dünyaya ilan edilecek kutlu haberi beklemektedir.

İstanbul’un yedi tepesinden, yedi düvele karşı bir kurtuluş dalgası yayılacaktır.

85 yıllık ayrılık nihayete ermek üzeredir. Her gündeme geldiğinde “açılamaz”, “açılması teklif bile edilemez” denilen Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasının arifesinde olduğumuza inanıyoruz.

Ezanın aslına iadesinden sonra, milletimiz ikinci bir milli sevinç yaşamaya hazırlanmaktadır.

Bağımsızlığını, şehitler vererek kazanmış hür bir millet olarak, Ayasofya’nın esaretine artık son verilmesini bekliyoruz.

Ayasofya’nın ibadete açılması hukuki bir zorunluluktur. Türkiye, Ayasofya ile ilgili tek başına karar alacak egemen bir ülkedir. Ülkemizi bu tasarrufundan alıkoyacak ve başka ülkelere söz hakkı doğuracak hukuki bir uluslararası kayıt da söz konusu değildir.

Ayasofya Camisi’nin ibadete açılma çalışmaları ile eş zamanlı olarak yapılan, “Hıristiyan dünyasının Türkiye’de dini özgürlükleri kısıtlı” gibi art niyetli, maksatlı ve gerçek dışı beyanları kınıyoruz.

Ayasofya ne kilisedir ne de müzedir. Ayasofya, İstanbul’un fethi ile camiye dönüştürülmüş ve 450 yıl boyunca cami olarak kalmış ve Fatih Sultan Mehmet’in milletimize bir mirasıdır.

“Bakanlar kurulu kararı” olduğu da tartışmalı bir muamele ile müzeye dönüştürülen Ayasofya, ibadete açılarak, 85 yıllık yanlıştan dönülmelidir.

Tüm sivil kuruluşlarımızı 81 ilde milletimizin Ayasofya davasının sesi olmaya davet ediyoruz. STK’larımız, Ayasofya’nın hukuki bir karar değil, bu milletin ruhu ile bezenmiş İslami bir kimlik olduğu her platformda dile getirilmelidir.

15 Temmuz’da zulme karşı dip diri olan gençliğimiz, Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasını heyecanla beklemektedir.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, tüm üye kuruluşlarımızla birlikte, Ayasofya Camisi’nin, ibadete açılmasına destek veriyoruz. Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması için üyemiz Birlik Vakfı tarafından başlatılan imza kampanyasına katılmaya davet ediyoruz.

Kurban Bayramı ile birlikte Ayasofya Camisi’nin de açılması milletimize ikinci bir bayramı yaşatacaktır. Bu hayırlı kararda devletimizin ve cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu, desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

Av. Hamza Akbulut

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 09:15