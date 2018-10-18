Türkiye ile İran arasında sınır görüşmeleri

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi temsilen Vali Murat Zorluoğlu başkanlığındaki heyet, Saray ilçesindeki Kapıköy (Razi) Sınır Kapısı'ndan İran'a geçti.

Razi kentinde Hoy 1. Derece Hudut Komiseri Albay İmamali Hudayifer ve diğer yetkililerce karşılanan Vali Zorluoğlu ile beraberindekiler, ardından Hoy Hudut Komiserliği toplantı salonunda hudut görüşmelerine katıldı.

Terör olayları, insan kaçakçılığı, diğer kaçakçılık türleri ve sınır güvenliği konularının görüşüldüğü toplantıda iki komşu ülkenin kentlerini ayıran sınır boyunda yaşanan olaylar masaya yatırılarak, karşılıklı talepler aktarıldı ve istişarelerde bulunuldu.

Mutabakat metinlerinin imzalanmasıyla tamamlanan görüşmelere, Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 6. Hudut Alay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, Başkale, Çaldıran, Özalp ve Saray kaymakamları ve kurum amirleri katıldı.

Toplantının ardından Vali Zorluoğlu ve beraberindeki heyet Hoy Belediyesi Şura (encümen) üyeleriyle bir araya geldi.

Van ile Hoy kentleri arasındaki ticaret ve turizm faaliyetlerin arıtılmasına yönelik beklenti, talep ve önerilerin istişare edildiği programda konuşan Vali Zorluoğlu, iki sınır kenti arasında çok fazla ortak yön bulunduğu belirtti.

İki ülke arasında geçmişten gelen güzel ilişkiler olduğunu aktaran Zorluoğlu, "Gerek turizm alanında gerek ekonomik ilişkiler bağlamında gerekse diğer konularda çok ciddi potansiyelimiz var. Bu potansiyeli kullanmamız lazım. Belki belediyelerimiz arasında bir kardeş şehir ilişkisi kurmak suretiyle başlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Kısa sürede ticarette, turizmde ve diğer hususlarda ilerleme sağlanabileceğini belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun için Hoy Belediye Başkanını ve uygun görülecek heyeti Van'a davet etmek istiyorum. Cadde ismi verilmesi gibi çok somut ve şık öneriler oldu. Süratle hayata geçirebiliriz. İnşallah ticaret odalarımız, kamu kurumlarımız ve STK’lar da iletişime geçer ve bizlerin koordinasyonunda Van ile Hoy arasında daha iyi ilişkiler kurarız."

Vali Zorluoğlu ve beraberindeki heyet, ardından Hoy şehitliğini ve kentin tarihi yerlerini ziyaret etti.

Kaynak: AA