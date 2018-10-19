Türkiye ilk kez açıkladı, delillere ulaşıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili delillere ulaşıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı olayına ilişkin, Türkiye'nin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ses kaydı verdiği iddialarını ise kabul etmedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil" sözlerini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 12:56