Türkiye Kristal Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Adayların belirlenmesinin ardından halkın oy vererek yılın en iyilerini seçtiği Kristal Küre Ödülleri'nde dizi ve film dünyasından birçok isim ödül aldı.

Yılın en iyi online haber sitesi ödülünü Beyaz Gazete alırken, Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı yılın en iyi TV programı sunucusu ödülünü, Beyaz Gazete köşe yazarlarından Ümit Özdemir yılın en iyi kitap ödülünü aldı. Türker Akıncı, Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'de program sunuyor.

Adayların belirlenmesinin ardından halkın oy vererek yılın en iyilerini seçtiği Kristal Küre Ödülleri'nde dizi ve film dünyasından birçok isim ödül aldı.Grand Cevahir'de gerçekleştirilen törende, "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülü, Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından Cem Uçan'a; "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödülü, Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle Özge Törer'e verildi.

Ödüller kapsamında "Yılın En İyi Dizi Yapımcısı" Emre Konuk; "Yılın En İyi Sinema Film Yapımcısı", "Vay Babam Vay" filmiyle Onur Yaprakçı; "Yılın En İyi Senaristi" Payitaht Abdülhamid dizisi ile Uğur Uzunok; "Yılın En İyi Çizgi Film Yapımcısı" ise "Rafadan Tayfa" animasyon filmle İsmail Fidan seçildi.Törende "Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu" ödülüne değer görülen Ali Buhara Mete, ödülü babası Ömer Lütfi Mete'ye ithaf ettiğini söyledi.Kuruluş Osman'da rol alan "Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu" Ayşegül Gürler de Türk tarihini ve kahramanlıklarını anlatan dizi ile filmlerin daha fazla yapılması gerektiği çağrısında bulundu.TRT 1 dizilerinden "Kuşlarla Yolculuk"un oyuncu kadrosunda yer alan Derda Yasin Yenal, törende "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu" ödülüne değer görülürken, "Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu" ödülü Kuruluş Osman'ın kadrosunda bulunan Emel Dede'ye verildi.Kristal Küre Ödülleri kapsamında "Yılın En İyi Karakter Oyuncusu" seçilen Ali Nur Türkoğlu ödülünü Eren Bülbül'e ithaf ederken, "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" Oğuz Kara da ödülünü yakın zamanda kaybettiği babasına armağan ettiğini söyledi."Bir Düş Gördüm" adlı yapımla "Yılın En İyi Yönetmeni" ödülünü alan Murat Çeri de filmiyle bugüne kadar 18 festivale seçildiklerini ve 16 ülkeden davet aldıklarını aktardı.

Yaşam Boyu Sanat ÖdülüTörende "Yaşam Boyu Sanat Ödülü"nü almaya hak kazanan tiyatro ve sinema oyuncusu Mehmet Sabri Arafatoğlu ise henüz 50'li yaşlarda böyle bir ödül almaktan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek, meslek hayatında bugüne kadar 3 bin kez sahneye çıktığını ifade etti.Ödüller kapsamında "Yılın En İyi Klibi" ise geliri pandemi döneminde yüksek çaba gösteren sağlık çalışanlarına bağışlanan Mehmet Er'in "Vur Gitsin Beni" parçası oldu.Törende aynı zamanda "Yılın En İyi Haber Spikeri", Yılın En İyi TV Programcısı", "Yılın En İyi Gazetecisi", "Yılın En İyi Radyo Programcısı", "Yılın En İyi Kitabı", "Yılın En İyi Hizmet Ödülleri", "Yılın En İyi İş Adamı" ve "Yılın En İyi Sivil Toplum Kuruluşu" gibi kategorilerde medya ve iş dünyasından birçok isme ödül takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021, 18:46