Türkiye'nin güneyi alevler içinde kaldı

Türkiye'nin güneyinde yaşanan korkunç yangınlara yenileri eklendi. Manavgat ve Marmaris'teki yangınlardan sonra Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı, alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor.

Antalya Manavgat'ta ülkeyi dehşete düşüren yangınlar nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı; evler ve ahırlar yandı. Akseki'de ise gece vakti başlayan yangın çevreye sıçradı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Bugün öğle saatlerinde ise Marmaris'ten gelen yangın haberleri ülke gündemine oturdu. Edinilen son bilgilere göre Marmaris Armutalan bölgesindeki ormanlık alanda 13.05 sıralarında yangın çıktı. Tek noktadan başlayan yangında alevler, kuru otlar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yerleri ve otellere yaklaşık 100 metre mesafedeki yangında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Manavgat ve Marmaris'ten sonra meydana gelen korkunç yangınlara yenileri eklendi. Bodrum ve Didim'de de yangın çıktı. İki ayrı bölgeye de ekipler sevk edildi.

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