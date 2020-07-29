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Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de ortak deniz eğitimi

Akdeniz Kalkanı Harekatında görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi muharebe gurubu arasında 28 Temmuz'da orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi.

Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de ortak deniz eğitimi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,  Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra edildiği bildirildi.

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