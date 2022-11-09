Türkiye ve Japonya afetle mücadelede işbirliğine gidiyor

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) Ankara'daki hizmet binasında düzenlenen imza törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Yuko Tanaka katıldı.

Önal, imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, proje kapsamında yapılacak işbirliğinin Türkiye ile Japonya arasındaki güçlü dayanışmaya örnek teşkil edeceğini söyledi.

İki ülke arasında 9 yıl önce ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselten bildirinin imzalandığını hatırlatan Önal, Türk-Japon ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalıştıklarını, buna ek olarak bölgesel ve uluslararası konularda da işbirliğine ve istişarelere önem verildiğini vurguladı.

Türkiye'nin "Yeniden Asya" girişiminde Japonya'nın önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Önal, "Japonya'nın 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunun ortak hedefleri doğrultusunda Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya başta olmak üzere başka coğrafyalarda ve 3. ülkelerde kalkınma ve refahın teminine yönelik işbirliğimizi güçlendirebileceğimize ve müşterek projelerin hayat geçirilebileceğine inanıyoruz." dedi.

Teknik işbirliğinin stratejik ortaklığın önemli bir alanını oluşturduğuna vurgu yapan Önal, JICA'nın Türkiye'nin kalkınma projelerine sağladığı katkıyı da takdirle karşıladığını belirtti.

Önal, şunları söyledi:

"Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak uluslararası toplumun müşterek sorumluluğudur. Bugün iklim değişikliğinin etkisiyle büyük yıkımlara yol açan afetlere ve krizlere artık daha sık şahitlik ediyoruz. Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelede 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu çabalarımızın devamı olarak Paris Sözleşmesi'ni geçen yıl onayladık."

Türkiye'nin 2053'te net sıfır emisyon hedefine de değinen Önal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 'Sıfır Atık' projesiyle de 34 milyon ton geri dönüştürülebilir atığın işlenerek ekonomiye kazandırıldığını anlattı.

Büyükelçi Suzuki de konuşmasında, Teknik İşbirliği Anlaşması kapsamında JICA'nın uzman gönderimi uygulamalarının yeniden mümkün hale gelmesiyle projelerin daha hızlı uygulanacağını söyledi.

Anlaşma kapsamında bu yıl içinde 4 projenin başlatılmasının ön görüldüğünü anlatan Suzuki, "Gelişmiş ülkelerin kalkınma ajansları arasında JICA, teknik işbirliği alanında, bilhassa da titizlikle yürütülen insan kaynakları yetiştirilmesi alanında üstünlük sahibidir. Ayrıca Japonya afet önleme, tıp ve sağlık gibi alanlarda da seçkin teknolojileri haizdir. Japonya'nın bu teknolojiler aracılığıyla Türkiye'de insan kaynağı yetiştirilmesine geniş çapta katkı sağlamasının, iki ülkenin geleneksel dostluk ilişkilerine yeni bir sembolik anlam kattığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Suzuki, teknik işbirliğinin insan kaynağı yetiştirilmesi vesilesiyle insanlar arasındaki bağı güçlendirdiğini de sözlerine ekledi.

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Tanaka da projenin Türkiye'de daha dirençli bir toplum inşa edilmesine ve Türkiye ile Japonya arasında daha güçlü bir dostluğa katkıda bulunacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Baraçlı ve Tanaka, işbirliği projesini imzaladı.