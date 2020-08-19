'Türkiye ve Katar, Misrata'da deniz üssü kuracak' iddiası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin Libya ziyareti Arap dünyasında büyük yankı uyandırdı. Suudi medya organı Al Arabiya, ziyarette UMH hükümeti ve Türkiye-Katar ortaklığında Misrata limanında bir askeri üs kurulmasına yönelik anlaşma imzalandığını iddia etti.



Al Arabiya'daki habere göre, Misrata şehrinde üçlü bir askeri koordinasyon merkezinin kurulacağı, Katar hükümetinin El-Vifak askerlerinin eğitimini finanse edeceği öne sürüldü. Limandaki üssün Türkiye'nin bölgedeki askeri ve ticari varlığını pekiştireceğine dikkat çekildi.

Darbeci Hafter'in parlamento temsilcisi Ali Al-Takbali de, Al-Arabiya'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Misrata'nın stratejik limanın Türkler'e teslim edilmesinin büyük bir tehlike arz ediyor. Uzlaşma hükümeti Libya'nın kaderiyle oynuyor. Bu üs ile Ankara'nın ne isterse onu kolayca alacak ve Doğu Akdeniz'de gaz arayacak. Bu limandaki Türkiye'nin varlığı sadece Libya için değil, Arap ülkelerinin hatta Avrupa'nın ulusal güvenliği için tehdit oluşturacak."

KAYNAK: YENİ ŞAFAK GAZETESİ