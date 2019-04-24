Türkiye'ye gelecek olan 2 adet S-400 4 bölükten oluşuyor

Türkiye’ye 4 bölükten oluşan 2 adet S-400 sistemi verilecek. Her bir sistemde 72 olmak üzere iki sistemde toplam 144 füze olacak. Ayrıca 48 yedek füze bulunacak. Böylece toplamda 192 füze teslim edilecek. Rusya askeri yapılanmasına göre, bir hava savunma bölüğü 9 rampadan oluşuyor. Dört bölükteki batarya sayısının 36 olacağı belirtiliyor. S-400’lerin bir bataryası rampa, radar ve komuta merkezi olmak üzere üç mobil araçtan oluşuyor. Bu arada S-400 bataryalarındaki füze sayıların az olması kamuoyunda kafa karışıklığına yol açarken, bu konuda askeri yetkililer ortak üretime işaret ediyor. Yetkililer, ortak üretim sayesinde ihtiyaç duyulan füzelerin kolaylıkla karşılanabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Nerede konuşlanacaklar ?

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, S-400 bataryaların Ankara veya İstanbul’a yerleştirebileceğini söylerken, buralara ek olarak Türkiye’nin Ege ve güney sınırına da konuşlandırılabileceği belirtiliyor. Güvenlik uzmanlarına göre S-400’lerin Ege’de herhangi bir noktaya yerleştirilmesiyle birlikte Türkiye bölgede stratejik üstünlüğü ele geçirecek. Uzmanlar, güney sınırında ise Gaziantep veya Hatay’a konuşlandırılması ön görülen sistemlerin, Suriye’den gelecek füze tehditlerine karşı önlem olmakla birlikte Türkiye- Suriye sınırında “kuş uçurtmayacağı” değerlendirmesini yapıyor.

600 km’de algılıyor 400 km’de vuruyor

Füze menzili yaklaşık 400 kilometre olan S-400’ler, 185 kilometre yükseklikteki hedefleri vurabiliyor. Sistem, 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri algılıyor, 10 saniyeden az sürede hedefe tepki verebiliyor.

Kaynak: Kokpit