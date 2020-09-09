Uluslararası Genç Derneği STK’larla küresel salgını değerlendirdi

Gençlik çalışmaları yapan STK’lar TGSP öncülüğünde Kocaeli Diriliş Kampı’nda 4-7 Eylül tarihlerinde bir araya geldi. Küresel salgın döneminde STK’ların alması gereken önlemler ve yapacakları faaliyetlerde izlenmesi gereken yol haritalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Programda Uluslararası Genç Derneği’ni Başkan Süleyman Ragıp Yazıcılar ve beraberindeki ekip temsil etti.

Programda, toplantıya ev sahipliği yapan TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi’nin yanı sıra, İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve çeşitli STK temsilcileri de katıldı.

KÜRESEL SALGIN TOPLANTININ GÜNDEMİNDEYDİ

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci’nin panelist olarak yer aldığı toplantının ana gündem maddesinin ‘Pandemi Sürecinde Sivil Tolum Çalışmaları’ olduğu belirtildi. Dr. Şuayip Birinci, STK çalışmalarında “Temizlik-Maske-Mesafe” kuralının önemini vurgulayarak bu konuda hassas olunması gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Birinci, STK’ların maske ve mesafe kuralında dikkat ettikleri sürece çalışmalarını ve etkinliklerini devam ettirmelerinde hiçbir sakınca olmadığını dile getirdi.

“Hayat Eve Sığar” uygulamasının öneminin vurgulandığı panelde; HES Koduyla işlemlerin toplu taşıma araçları ve kapalı alanlarda da yaygınlaştırılması konusu da değerlendirildi.

ULUSLARARASI GENÇ DERNEĞİ KİMDİR?

2009 yılında kurulan Uluslararası Genç Derneği, merkezinde gençlere yönelik çalışmaların yer aldığı gönüllü bir oluşum. Gençlik ve kültür faaliyetleri yapan Uluslararası Genç Derneği, bünyesinde Genç Gönüllüler’i, Genç TV Youtube kanalını, Aşina Kitap’ı ve Okur Dergisi’ni barındırıyor.

Dernek kendisini; “Varoluşunu anlamlandırmak isteyen ve dünyanın gidişatına olumlu katkıda bulunmak isteyen gençler tarafından kurulmuş derneğimiz, sadece adı değil yüreği genç herkese yönelik her türlü eğitim, gelişim ve değişim şartlarını oluşturmayı amaçlayan ve bu çerçevede gelişim ve sosyal sorumluluk projeleri düzenleyen bir gönüllüler hareketi” şeklinde tanımlıyor.