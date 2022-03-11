Unkapanı köprüsü ulaşıma kapandı

Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasının açılması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Unkapanı Köprüsü'ndeki bağlantı noktalarının açılması nedeniyle köprü üzerindeki trafik akışı, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 santimetre açılma meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı.