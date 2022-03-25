Urfa'dan İdlib'e Ramazan Ayı öncesi insani yardım

Şanlıurfa'dan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ramazan öncesi 1 tır insanı yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle toplanan gıda malzemesi, giyim, bot, battaniye ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tır, Yenice Mahallesi'nden Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine, İdlib'de insanı dramın devam ettiğini, mağdur ve mazlumlara hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Gerem, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı öncesi yardımlarımıza hız verdik. Ramazan ayında sofraların bereketlenmesi için ve oradaki boynu bükük insanların gönüllerinin sevinçle dolması için çabalıyoruz. Şanlıurfa İnsanı Yardım Platformu olarak hazırladığımız yardım tırını yola çıkarıyoruz. Tırımız gıda ağırlıklı, İdlib çok mağdur durumda, insanlar çok zor şartlarda yaşıyorlar. Ramazan öncesinde özellikle iftar sofralarına bereket katsın inşallah. Yardımlarda emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz."