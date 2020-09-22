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Uyuyan DEAŞ hücresine şafak baskını

Adana polisi gelen istihbarat sonrası şafak vakti DEAŞ'ın uyuyan hücresi olarak bilinen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Uyuyan DEAŞ hücresine şafak baskını

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen baskında yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

UYUYAN HÜCRE POZİSYONUNA GEÇMİŞLER

Yakalanan şüphelilerin, Suriye’de DEAŞ adına savaşçı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye’ye gelip uyuyan hücre durumuna geldikleri öğrenildi.

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