Vali açıkladı, ildeki herkese SMS gitti! 15 gün evden çıkmayın

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 111 bin 193 test yapıldı, 1673 kişide Kovid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 943 kişi iyileşti.

Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 254 bin 188'e çıktı. Toplam test sayısı 8 milyon 105 bin 222, vaka sayısı 284 bin 943, vefat sayısı 6 bin 837 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 1181, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu. Yeni vaka sayıları her geçen gün artarken, illerden yeni tedbir kararları gelmeye devam ediyor.

MALATYA

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'lerde, 15 gün boyunca gerekmedikçe sokağa çıkılmaması istendi.

15 GÜN ÇIKMAYIN!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm ülkede maske takma zorunluluğu getirilirken, Malatya'da Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'lerde 15 gün boyunca gerekmedikçe sokağa çıkılmaması istendi.

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınında artış yaşanınca birçok kısıtlama da yeniden geldi.

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan son genelge ile ev harici hemen hemen her yerde artık maske takma zorunlu hale gelirken, vakaların son günlerde ciddi oranda arttığı Malatya'da da çeşitli önlemler alınıyor.



Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan adına kentteki tüm vatandaşların GSM hatlarına SMS gönderilerek, "Kıymetli hemşehrilerimiz, sağlığınız bizim için çok önemlidir. Kendinizin, ailenizin ve toplum sağlığı için lütfen mecbur kalmadıkça 15 gün boyunca dışarı çıkmayalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım" uyarılarında bulunuluyor.



MASKE KURALINA UYANLAR SOSYAL MESAFE KURALINA UYMUYOR

Daha önce il hıfzıssıhha kurulunca alınan karar gereği şehir merkezinde maske takmanın zorunlu olduğu Malatya'da ise, caddeler halen oldukça kalabalık.



Maske kuralına harfiyen uyan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Maske takma zorunluluğunun doğru bir karar olduğunu da belirten vatandaşlar, işi olmayan kişilerin ise dışarı çıkmamaları gerektiğini savundu.



Gün boyu kentteki camilerde de namaz öncesi yapılan duyurularda gerekmedikçe kalabalık ortamlara girilmemesi, pozitif tanısı konulan kişilerin ziyaret edilmemesi ve kurallara uyulması konusunda da uyarılar yapılıyor.



AFYONKARAHİSAR

Vali Gökmen Çiçek, karantinada olması gerekirken, ihlal edenlerin, karantina sürelerini KYK yurtlarında masrafları da kendilerinden tahsil edilerek, tamamlamalarının sağlanacağını açıkladı.



Afyonkarahisar Valisi Çiçek, koronavirüs nedeniyle karantinada bulunması gereken; ancak bunu ihlal edenleri uyardı. Vali Çiçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak, karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz" dedi.



NİĞDE

Niğde Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayıp karantina ihlali yapan vatandaşlarımız, yurtlara alınarak karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır.



YOZGAT

Yozgat Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, şu ifadelere yer verdi: "Yozgat'ta Kovid-19 pozitif olup karantina kurallarını ihlal ederek evlerinden ayrılan vatandaşlarımızın, valiliğimizce belirlenen yurtlarda karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yapılan masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir. Lütfen tedbirlere uyalım."



NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayarak toplum sağlığını tehdit edenlerin KYK yurtlarında kalmalarının sağlanılacağı, kalma süresi boyunca oluşan masrafların kendilerinden tahsil edileceği duyuruldu.



MALATYA

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vakalarının tespit edildiği Eğnir Mahallesi'nin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün itibarıyla 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.



KAYSERİ

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, evde karantina kurallarını ihlal edip, dışarı çıkan koronavirüs hastalarının yurtlara yerleştirileceğini açıkladı.



Vali Günaydın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testi pozitif olup evde karantinada olması gereken vatandaşlarımız, ev dışına çıktıklarında haklarında idari para cezası yanında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugünden itibaren bu kişiler yurtlara yerleştirilecek olup ücreti kendilerinden tahsil edilecektir" dedi.



İSTANBUL

Koronavirüs mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde yeni kurallara ilişkin denetim gerçekleştirdi.



İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. Minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanırken otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar ayakta yolcu alınırken metro ve tramvaylarda ise kapasitenin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu alınabileceğine karar verildi.



Karar kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde toplu taşımaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu'da oluşturulan noktada toplu taşıma araçlarının fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi. İstanbul genelinde denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.