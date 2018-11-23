Van'da PKK operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristlere yönelik Esenyamaç Mahallesi kırsalında "Şehit Uzman Jandarma 1’inci Kademeli Çavuş Kerem Aydın" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen iki barınakta 11 tüp, güneş paneli, ikişer akü, uyku tulumu, takım terörist kıyafeti ve battaniye, 50 metre kablo ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Barınaklar, kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA