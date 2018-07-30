Vergi borcu yapılandırma, vergi borcu sorgulama, vergi borcu ödeme son tarih

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Hükümet tarafından çıkarılan vergi borçlarının yeniden yapılandırılması imkanı yarın akşam itibariyle sona eriyor. Vergi cezaları, işletme cezaları, trafik cezaları ve benzeri birçok vergi borcunun yapılandırılmasını ön gören kanun tarafından tanınan süre yarın gece 00.00'da kadar devam edecek. Maliye Bakanlığı'nın bağlı birimleri gece yarısına kadar mesai yapacak. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada vergi dairelerinin bugün saat 19:00’a kadar, yarın ise saat 23:59'a kadar açık olacağı duyuruldu.

Vergi yapılandırılması için çıkarılan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun gereğince 31 Mart 2018 gününe kadar edinilmiş vergi borçlarında yapılandırmaya gidiliyor. Vergi borcu affı ile beraber borçların gecikme faizleri ve zamları silinecek. 2018 borç yapılandırma kanunu ya da vergi yapılandırma kanunu ile ilgili bilinmesi gereken önemli noktalar var. Bunlardan biri de vergi borcu sorgulaması için ne yapılması gerektiğini bilmek. Bu ve buna benzer birçok konunun detaylar haberimizde.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 TEMMUZ 2018

Vergi borcunu yapılandırmak isteyen borçlular 31 Temmuz 2018 gününe kadar, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, YİKOB'lara, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine yazılı olarak başvuruda bulunmalıdırlar.

Bunun yanında internet ve posta üzerinden de başvuruda bulunabilecek olan vatandaşlarımız www.gib.gov.tr ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de başvuruda bulunabilecek. Ayrıca yeniden yapılandırma hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan borçluların takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekmektedir.

HAFTA SONU DA AÇIK OLACAK

Devlete olan vergi borçları yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için mesai yapacak olan vergi daireleri ve SGK müdürlükleri hafta sonu da açık olacak. Borçlarını yapılandırmak üzere başvuruda bulunacak vatandaşlar için bu kurumlar saat 17.00'ye kadar hizmet vermeye devam edecek.

Yeniden yapılandırma düzenlemesine ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yapılandırma düzenlemesine şimdiye kadar 633 bin başvuru yapıldığını ifade etti. Selçuk, “Şu ana kadar 633 bin 740 sigortalımız prim borçları için başvuru yapmıştır. Bu başvurular ile toplam 23,7 milyar TL borç yapılandırılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumunun 81 ilde bulunan il müdürlükleri ve SGK bu hafta sonu da hizmet vermeye devam edecektir” dedi.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

* 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,

* Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,

* Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,

* Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,

* Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50'sinin silinmesi,

* Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80'e varan indirim,

* İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

* Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,

* Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,

* İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,

* Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,

* Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,

* Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,

* Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,

* Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

BORÇLAR HANGİ ŞARTTA, NASIL SİLİNECEK?

Borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşların bilmesi gereken ilk husus, ana paranın aynen kalacağıdır. Ana para üzerine eklenmiş olan gecikme faizleri silinerek Yİ-ÜFE tutarı yüzde 0.35 olarak uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.

BORÇLAR NASIL ÖDENECEK, TAKSİT OLACAK MI?

Borcunu yapılandırmak üzere başvuruda bulunan borçlular ödemelerini peşin yahut taksit seçeneği ile ödeyebilecek. 18 taksit ile ödeme mümkün olurken, 6,9,12 taksitle ödeme seçenekleri de olacak.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin, süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak.

Maliye Bakanlığı, belediyeler gibi kurumlara ilk taksit için belirledikleri tarih 1 Ekim iken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği tarih 31 Ağustos.

YETKİLİLERDEN UYARI

Borç yapılandırması başvuruları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan SGK Diyarbakır İl Müdürü Merttir, 7143 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile birlikte vergi borçlarının yanında SGK prim borçlarının da yapılandırıldığını belirtti. SGK’ya ait tüm alacakların bu yapılandırma kapsamında yapılandırıldığını kaydeden Merttir, 2018 mart ayı pirim borçlarının da bu kapsamda yapılandırılabileceğini ifade etti. İşverenlere taksit ve peşin ödeme şeklinde iki farklı seçenek sunulduğunu vurgulayan Merttir, "Peşin ödemede gecikme faizinin yüzde 90’ı silinebiliyor. Peşin ödeme yapamıyorlarsa, 2 taksit ile gecikme zammının yüzde 50’si silinebiliyor. 2 ayda bir ödeme yapma sureti ile 36 aya kadar borçları yapılandırılabiliyor SGK’ya olan idari para cezalarına da önemli bir imkan getirilebiliyor, yapılandırmaya müracaat edildiği taktirde orada da asıl alacağın yüzde 50’si siliniyor” dedi.

Yapılandırma için 31 temmuzun son gün olduğunu bildiren Merttir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz işverenlerimizin bu tarihi fırsatı kaçırmalarını istemiyoruz. En geç yarın mesai bitimine kadar müracaatlarını yapsınlar. Müracaatları il ve ilçe müdürlüklerimize bizzat gelip yapabilecekleri gibi e-sigorta, e-devlet sitelerinde, bu imkanlar yok ise PTT’den dilekçelerini göndererek müracaatlarını yapabiliyorlar. PTT’ye veriliş tarihi kuruma veriliş tarihi olarak sayılacağına dikkat edilmeli. Posta kuruma ulaştığı tarih dikkate alındığından dolayı kuruma geç gelmesi, yapılandırma hakkını kaybetmesine neden olacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımıza posta gönderirken iadeli taahhüt yolunu seçmelerini bildirmek istiyoruz. İşveren ve sigortalılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yoğun bir katılım var. Bu yapılandırma şimdiye kadar yapılan en kapsamlı yapılandırma. Bu nedenle işveren ve sigortalılarımız bu fırsattan yararlanmaya çalışıyor. SGK Diyarbakır İl Müdürlüğü olarak iki buçuk aydır, bütün telefon, mail, mektup iletişim kaynaklarını kullanmak suretiyle işverenlerimize ulaşarak borçlarından haberdar etmeye ve bilgilendirmeye çalışıyoruz. Müracaat edenler taksitlerini 31 ağustosa kadar yapabilirler. Borçlarını yapılandıran işverenler istihdam teşviklerinden, devletin verdiği destekler, hibeler ve kredilerden yararlanma, cebri icra yollarından kurtulmuş olacak ve ihaleye girme imkanına kavuşacaklar. Biz tüm bu imkanlardan işverenlerimizin azami derecede istifade etmesini istiyoruz."

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2018, 22:46