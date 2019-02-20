Vicdan Hareketi hapisteki kadın ve çocuklar için biraraya geldi

Suriye'de yıllardır yaşanan dramdan en çok etkilenen kadın ve çocuklar için biraraya gelen aktivist ve aydınlar, bugün Vicdan Hareketi tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde biraraya geldi.

Programa katılan Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç sosyal medya hesabından program ile ilgili yaptığı açıklamada yaşanan drama farkındalık çağrısında bulundu.

Oruç çağrısında; "Mart 2011’den beri devam eden kanlı Suriye iç savaşında bugüne kadar 13.500’den fazla kadın tutuklandı; 7000’in üzerinde kadın hala çok korkunç şartlar ve işkence altında bu hapishanelerde... 110 ülkeden 200 STK ve binlerce kişinin desteklediği Uluslararası Vicdan Hareketine siz de katılın. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde her ülkede yapılacak eylemlerin yanı sıra, o güne kadar da çeşitli etkinlikler devam edecek; kadınlarımızı ve çocuklarımızı insanlık adına kurtarmak adına çabalamaya devam edeceğiz. Bugün Haliç Kongre Merkezi’nde değerli gazeteci arkadaşlarım @sevilnuriyeva ve @tayyartercan ile hareketin basın açıklamasındayız; Nelson Mandela’nın torunundan Danimarka, Avusturalya, Ukrayna, İngiltere gibi Batı ülkeleri dahil dünyanın her yerinden pek çok katılımcının destek nedenlerini paylaştığı konuşmalarını dinliyoruz" dedi.