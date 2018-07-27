“Yahudi Ulus Devlet Yasası” İsrail’in savaş deklarasyonudur

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“Yahudi Ulus Devlet Yasası” ile ilgili bir basın açıklaması yapan TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut, İsrail’in dünyayı din savaşına sürüklediğini, yasanın bir savaş deklarasyonu olduğunu, İsrail’in tüm dünya için tehlike olduğunu vurgulayarak, tüm dünyaya İsrail ile ilişkileri kesme çağrısında bulundu.

İSRAİL DÜNYAYI DİN SAVAŞINA DOĞRU SÜRÜKLÜYOR

Söz konusu yasaya yönelik bir basın açıklaması yapan Hamza Akbulut, yasanın bir savaş deklarasyonu olduğunu belirterek şunları aktardı: “İşgalci İsrail, 20 Temmuz 2018 tarihinde “Yahudi Ulus Devlet Yasası” ile daha fazla Filistinliyi öldürebileceğinin işaretini vermiştir. Söz konusu metin, İsrail’in savaş deklarasyonudur. Hukuk devleti kisvesine bürünerek, uluslararası hukuku hiçe sayan, bölgede sistematik şiddet uygulayan İsrail, çağımızın en azılı işgal kuvvetidir. İsrail, nefretin, ırkçılığın, vahşetin bir özetidir. Kötülüklerin anasıdır. İsrail kendisini seçilmiş ve hukukun üstünde görmekte, dünyayı din savaşına doğru sürüklemektedir. Bu başıbozuk güç, kontrol altına alınıp, durdurulmalıdır.”

DÜNYA DEVLETLERİNİ İSRAİL İLE İLİŞKİLERİNİ KESMEYE DAVET EDİYORUZ

İsrail’in tüm dünya için tehdit olduğuna dikkatleri çeken Akbulut, “1948 yılından günümüze kadar, Filistinliler üzerinde planlı olarak, işgal ve imha harekâtı uygulayan İsrail, sadece Filistin toprakları için değil, tüm dünya için bir tehdittir. İslam dünyasının egemen devletlerini, İsrail yayılmacılığına ve saldırganlığına karşı, teyakkuza geçip, ortak tedbirler almaya davet ediyoruz. Yahudi şeriatını dünyaya dayatan ve Kudüs için savaşan İsrail’i, sadece Filistinliler durduramaz. Bu orantısız bir savunmadır. Tüm Yahudilerin İsrail’e davet edilmesi bir provokasyon ve dünyada eşi görülmemiş bir çatışma stratejisidir. Dünya devletlerini tedbir almaya ve İsrail ile ilişkilerini kesmeye davet ediyoruz.” ifadesinde bulundu.

FİLİSTİN'İ YÖNETME HAKKI FİLİSTİNLİLERE AİTTİR

İsrail’e karşı İslam dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Av. Hamza Akbulut açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı: “İslam dünyası, yetmiş yıldır toprakları uğruna can ve mal veren Filistinliler için, neler yapılması gerektiğini yeniden düşünmeli ve yeni istişare mekanizmaları kurmalıdır. İradesizlik ve hareketsizlik durumundan, netice alabilecek bir duruma geçilmelidir. Şu ana kadar yapılanlar bir netice vermemiş, İsrail’in hukuk tanımazlığı engellenememiştir. İslam dünyası, Türkiye örneğinde olduğu gibi yenilenmiş ve güçlü bir milli irade ile toparlanmalıdır. Güçlendirilmiş bir Filistin devleti bir an önce kurulmalıdır. Filistin’i yönetme hakkı Filistinlilere aittir. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, Irkçı ve barbar İsrail’e karşı, birlik olmanın ve güçleri birleştirmenin vakti olduğunu kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”

Kaynak: Bizim Haber Merkezi (BHM)



Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 11:09