YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik' mesajı

YÖK Başkanı Yekta Saraç 15 Temmuz kanlı darbe girişimin 4. yıl dönümünde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik' mesajı yayınladı.

İşte o yazı;



“Ülkemizin siyasi tarihinin en hain olaylarından biri 15 Temmuz darbe girişimidir. Darbeye teşebbüs sürecinde milletimiz genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, öğretim üyesiyle sokağa çıkarak bu hain girişime geçit vermemiştir.

Başkanlığımız tarafından 16 Temmuz 2016'da yapılan ortak bir açıklama ile milletimizin iradesine karşı düzenlenen, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecek olan darbe girişimi şiddet ve nefretle kınanmış, demokrasinin en önemli savunucularından olan üniversitelerimiz milletin iradesine saygı ve demokrasiye sahip çıkma noktasında tek vücut halinde tepkisini göstermiştir.

15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte gerek YÖK bünyesinde gerekse üniversitelerimizde çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüş, toplantılar gerçekleştirilmiş, yurtdışına bilgilendirme mektupları gönderilmiş, ulusal ve uluslararası alanlarda çeşitli yönleriyle darbe girişimi ele alınarak çok sayıda akademik makaleler yayımlanmıştır. Ayrıca menfur darbe girişiminin hemen sonrasında üniversitelerimiz, devletimizin ilgili bütün kurum ve kuruluşları ile uyumlu bir işbirliği süreci tesis ederek; akademik ve bilimsel hayatın kabul edemeyeceği, devletimizi ele geçirmeye çalışan bu yıkıcı unsurları sistemin dışına çıkarmada büyük bir kararlılık göstermiştir.

Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz, başta FETÖ olmak üzere her türlü bölücü ve yıkıcı terör örgütlerinin yükseköğretim kurumlarında yapılanmasına karşı, dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeyi kararlılıkla sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 15 Temmuz hain darbe girişimine engel olmak için yapılan direnişte şehit olan bütün vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bir daha böyle hain oluşumlara ve girişimlere izin vermemek üzere tüm yükseköğretim kurumlarımızın sadece devletimize ve milletimize hizmet eden nesiller yetiştirmelerini temenni ediyorum.”

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç

Yükseköğretim Kurulu Başkanı



