Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı

Açıklanan Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onayladı.

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.

YAŞ kararları kapsamında 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti.

TOPLANTI 45 DAKİKA SÜRDÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona ermişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantı, 45 dakika sürdü.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan programa göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YAŞ üyelerinin katılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı saat 12.00’de başladı.

Erdoğan, daha sonra şura üyeleri onuruna öğle yemeği verecek.

TOPLANTIYA KİMLER KATILIYOR?

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılıyor.

TSK’NIN KOMUTA KADEMESİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Toplantıda, TSK’nın komuta kademesinde değişiklik yapılması beklenmiyor. Görev süresi dolan üç kuvvet komutanının görev süresinin uzatılması öngörülüyor.

Bu kapsamda, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de mevcut görevine devam etmesi bekleniyor.

Bir günde tamamlanması beklenen toplantıda, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemleri ile generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

Şurada alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020, 15:41