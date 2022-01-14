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Yurda yasa dışı yollardan giren göçmenler yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollardan giren 34 Afganistanlı vatandaşı yakaladı.

Genel 14.01.2022, 09:07
Yurda yasa dışı yollardan giren göçmenler yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Çağlayık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, yurda kaçak yollardan giren 34 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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#Göçmen #Kırklareli
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