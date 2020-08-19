Yurt genelinde kapsamlı koronavirüs tedbirleri denetimi yapılıyor

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde yapılacak denetimlerle ilgili valiliklere genelge gönderdi. 15 Mayıs'tan bu yana, yurt genelinde eş zamanlı yapılan 7. büyük denetim gerçekleştirilecek.

Marketler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, restoranlar, açık ve kapalı alanların tamamı kontrol edilecek. Koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlenecek.

"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yapılacak denetimlere valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, kolluk kuvvetleri ve zabıtalar katılacak.

Denetim ekiplerinde her bir iş kolu için uzman kişiler de yer alacak.

Kaynak: TRT Haber



