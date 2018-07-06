Zaman yazarları davasında karar

Zaman gazetesi yazarları davasında karar çıktı. Mahkeme, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10 yıl hapis verdi. Ahmet Turan Alkan ise 8 yıl hapis cezası aldı ancak tahliye edildi.Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 09:43
Zaman gazetesi yazarları davasında karar çıktı. Mahkeme, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10 yıl hapis verdi. Ahmet Turan Alkan ise 8 yıl hapis cezası aldı ancak tahliye edildi.
Zaman gazetesi yazarları davasında karar çıktı. Mahkeme, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10 yıl hapis verdi. Ahmet Turan Alkan ise 8 yıl hapis cezası aldı ancak tahliye edildi.Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 09:43