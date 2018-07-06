Zaman yazarları davasında karar

Zaman gazetesi yazarları davasında karar çıktı. Mahkeme, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10 yıl hapis verdi. Ahmet Turan Alkan ise 8 yıl hapis cezası aldı ancak tahliye edildi.

Zaman yazarları davasında karar

Zaman gazetesi yazarları davasında karar çıktı. Mahkeme, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10 yıl hapis verdi. Ahmet Turan Alkan ise 8 yıl hapis cezası  aldı ancak tahliye edildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 09:43
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