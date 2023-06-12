Kral Bagrat Müslüman oldu mu veya savaştan sonra din değiştir mi soruları sık sık sorulur.

KRAL BAGRAT MÜSLÜMAN OLDU MU?

Öncelikle Kral Bagrat'ı bir tanıyalım.

V. Bagrat, Gürcü Kralı IX. David'in oğludur. 1355 yılından sonra babasıyla birlikte ortak hükümdar olarak görev yapmış ve 1360 yılında babasının ölümünden sonra tek başına kral olmuştur. Adaletli ve sevilen bir hükümdar olan V. Bagrat, aynı zamanda bir askerdir ve "Büyük Bagrat" olarak da tanınmaktadır. Trabzon İmparatorluğu Vakanüvisi Mihail Panaretos, onu "önemli ve muzaffer bir general" olarak nitelendirmiştir.

Hükümdarlığının erken dönemlerinde veba salgını yaşanmış ve ilk karısı Elena 1366 yılında bu salgına kurban gitmiştir. Daha sonra Altın Orda hükümdarı Toktamış Han ile Timur'a karşı savaşında müttefik olmuştur. 1386 yılının sonbaharında Timur'un büyük bir ordusu Gürcistan'a saldırmış ve Tiflis, 22 Kasım 1386 tarihinde zorlu bir savaşın ardından düşmüştür. V. Bagrat ve ailesi esir alınmıştır. Bu fırsatı değerlendiren Dük Aleksandros, kendini hükümdar ilan etmiş ve 1387 yılında Gelati Manastırı'nda taç giymiştir.

V. Bagrat'ın serbest kalabilmesi için Müslüman olmayı kabul etmesi gerekmekteydi. Timur, Bagrat'ı serbest bırakmış ve 20.000 Moğol askeriyle birlikte onu Gürcistan'a geri göndermiştir. Bagrat'ın gizli yardımıyla oğlu Giorgi, Moğol ordusunu yok ederek babasını serbest bırakmayı başarmıştır. 1387 baharında Timur, Gürcistan'ı tekrar işgal etmiş ancak Gürcülerin teslim olmasını zorlamamıştır. Timur'un İran'da başlayan isyan haberleri ve özellikle Azerbaycan'dan gelen Toktamış'ın yaklaşmakta olduğu haberi üzerine Timur, ülkeyi terk etmiştir. 1389 yılında, Aleksandros'un ölümü üzerine yerine geçen halefi tekrar dük seviyesine indirilmiştir.

V. Bagrat, 1393 yılında ölmüş ve yerine oğlu Giorgi geçmiştir.

Aile hayatıyla ilgili olarak, V. Bagrat Trabzon İmparatoru Basileus'un kızı Elena ile evlenmiştir. 1366 yılında vebadan dolayı ölen Elena, Giorgi ve David adında iki erkek çocuk bırakmıştır. Haziran 1367'de, Trabzon İmparatoru III. Aleksios ve eşi Theodora Kantakuzini'nin kızı Anna ile evlenmiştir. Anna'dan Konstantin adında bir oğlu olmuştur.