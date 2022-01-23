117 yıl önce bugün vefat eden Yedi Sekiz Hasan Paşa kimdir?

Yedi Sekiz Hasan Paşa 1831 yılında Çorum'da dünyaya geldi. İstanbul'a asker olarak gitmiş olmasına rağmen paşalığa kadar yükseldi ve Sultan II. Abdülhamit’in Muhafız Birliği Komutanlığını yaparak onun en güvendiği ikinci adamı oldu.

Paşa Beşiktaş Karakol komutanı iken semte getirdiği huzur ile adını duyurdu, Çırağan baskını lideri Ali Suavi’yi bir sopa darbesiyle öldürerek baskını sonlandırması ile meşhur oldu.

İmzası Arapça 7 (٧) ve 8 (٨) rakamlarından oluştuğu için bu lakabı aldığı belirtilmektedir.