13 Temmuz 1960'ta ne oldu? Said Nursi'nin mezarı neden açıldı?

Said Nursi, 23 mart 1960'ta Şanlıurfa'da vefat etti. Burada defnedildi. Ancak naaşı 27 Mayıs Darbesi'nden yaklaşık iki ay sonra açıklanmayan bir yere taşındı. Bu olay sonrasında Said Nursi'nin mezarıyla ilgili ortaya pek çok iddia atılmışsa da resmi belgeler kabrin Isparta'da bulunduğuna işaret ediyor.

Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na ulaşan belgelere göre Said Nursi'nin kardeşi Abdülmecit Ünlükul nezaretinde Urfa'dan alınan naaş, yine onun nezaretiyle 13 Temmuz 1960'ta Isparta Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Ancak bu tarihten sonra da Said Nursi'nin naaşının yerinin değiştirildiği yönünde iddialar var. Said Nursi vasiyet etmişti. Vasiyeti üzerine 1969'da bazı talebeleri Said Nursi'nin mezarını açtı ve naaşı kendileri dışında kimsenin bilmediği bir yere gömdü. Bu iddialara göre Said Nursi'nini mezarının nerede olduğu bilinmiyor.