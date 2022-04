III. Murad’ın torunu ve III. Mehmed’in oğlu olan Sultan I. Ahmed, 1590 yılının 18 Nisan Çarşamba günü Manisa’da doğmuş ve tuhaftır, Osmanoğulları’nın on dördüncüsü olarak 21 Aralık 1603 Pazar günü on dört yaşında tahta çıkan I. Ahmed, on dört senelik bir saltanattan sonra yaşının iki on dört yani yirmi sekiz tuttuğu bir sırada yine bir Çarşamba günü ölmüştür.