227 yıl önce Amerika'nın vergiye bağlandığı Trablus Antlaşması nedir?

İlk olarak 25 Temmuz 1785'te Osmanlı hakimiyetindeki Akdeniz açıklarında serbestçe gezen Amerikan gemileri Osmanlı denizcileri tarafından yakalandı.

Beylerbeyi Cezayirli Gazi Hasan Paşa, 1793'ün Ekim ve Kasım aylarında 11 Amerikan gemisini ele geçirdi.

ABD, 27 Mart 1794'te 700.000 altın ayırarak Osmanlı donanmasına karşı koyacak güçte gemiler üretilmesine veya satın alınmasına karar verdi.

Ancak Osmanlı denizcilerinin hızlı ve kararlı bir şekilde Amerikan gemilerini ele geçirip denizcilerini esir alması üzerine 5 Eylül 1795'te Amerika bu tehdide karşı bir anlaşma yapmayı kabul etti.

Bu antlaşmaya göre, Cezayir'deki esirlerin iadesi, Atlas Okyanusu’ndaki ve Akdeniz'deki Amerikan gemilerine dokunulmamasının bedeli tek sefere mahsus 642.000 Osmanlı altını veya yılda 12.000 altın olacaktı.

22 maddeden oluşan bu antlaşmaya ABD adına Joseph Donaldson, Osmanlı adına ise Cezayirli Gazi Hasan Paşa imza attı.

Bu, ABD tarihinde, yabancı bir dille imzalanan tek anlaşma olduğu gibi yabancı bir devlete vergi ödenmesini kabul eden tek Amerikan belgesidir.

ABD, bu antlaşmaya 1818 yılına kadar bağlı kalmıştır.