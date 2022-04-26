Abraham Lincoln'ün katili tiyatrocu Booth, 157 yıl önce bugün öldürüldü

John Wilkes Booth, 14 Nisan 1865'te ABD başkanı Abraham Lincoln'e Washington'daki Ford's Theatre'da suikast düzenleyen Amerikalı tiyatro oyuncusudur. Lincoln kafasının arkasından tek kurşun darbesi alıp ertesi sabah öldü ve suikast sonucu ölen ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti.

Booth 19. yüzyılın önde gelen tiyatro ailelerinden Maryland'li Booth ailesinin bir üyesiydi ve 1860'larla birlikte ülkece tanınan popüler bir aktör olmuştu. Ayrıca Konfederasyon sempatizanıydı ve Güney'in Amerikan İç Savaşı'nda hezimete uğramasına şiddetli bir tahammülsüzlük gösteriyordu. Booth ayrıca Lincoln'ün henüz azledilen kölelere oy hakkı tanınması önerisine de karşı çıkıyordu.

Booth ve liderliğini yaptığı bir grup suikastçı Konfederasyon'un sendeleyen amacına yardım etmek için Abraham Lincoln, Başkan Yardımcısı Andrew Johnson, ve Dışişleri Bakanı William Seward'ın öldürülmesini planladılar. Dört gün önce Kuzey Virginia Ordusu'ndan Robert E. Lee'nin teslim olmasına rağmen Booth, Konfederasyon Generali Joseph Johnston'ın ordusu General William Tecumseh Sherman komutasındaki Birlik Ordusuna karşı çarpışmaya devam ettiği sürece savaşın bitmeyeceğine inanıyordu. Suikastçılardan sadece Booth kendi görevini başarıyla yerine getirebilmişti.

Booth suikast sonrasında at sırtında güney Maryland'a, buradan da 12 gün sonra Birlik askerleri tarafından izi bulunup öldürüleceği Maryland'in kırsal kuzey kesiminde bir çiftliğe kaçtı. Suikastçılardan 8'i yargılandı ve suçlu bulundu, kısa bir süre sonra da 4'ü asılarak idam edildi.

Yıllar boyunca pek çok yazar Booth'un takipçilerinden kurtulmuş olabileceğini ve akabinde yıllar sonra başka bir ad altında ölmüş olabileceğini öne sürdü.

Booth'un babası tanınmış Shakespeare oyuncusu Junius Brutus Booth ve annesi Mary Ann Holmes 1821'de İngiltere'den Birleşik Devletler'e göç ettiler. Aile Harford County, Maryland'deki Bel Air'de bir çiftlik satın aldı. John Wilkes Booth 10 Mayıs 1836'da bu çiftlikte doğdu. Ona ailenin uzaktan akrabası olduğunu iddia ettiği İngiliz radikal politikacı John Wilkes'ın ismi verildi. Booth'un çocukluğunun geçtiği ev "Tudor Hall" ailenin Harford County'deki arazisine 1847'de inşa edilmişti ve bu ev bugün hala durmaktadır.

Booth çocukken okul müdürü tarafından "Zeka ile ilgili bir sorunu yok ancak kendisine sunulan eğitici fırsatlardan faydalanmakta isteksiz. Her gün okuldan eve gidip gelirken sınıfına zamanında yetişmekten çok yol boyunca neler olduğuyla ilgileniyordu" şeklinde tanımlanacağı Bel Air Academy'ye katıldı. 1850-1851'de Booth, Sparks, Maryland'de Quaker okulu Milton Boarding School'a katıldı, ardından 13 yaşındayken Catonsville, Maryland'deki bir piskopos okulu olan St. Timothy's Hall'a başladı.

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