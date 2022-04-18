Akıncı Ocağı'nı söndüren hain

Koca Sinan Paşa diye anılan hain sadrazam, Eflak Seferi esnasında Tergoviçe-Bükreş yolunu cebrî yürüyüşle dört günde alarak, iki gün Bükreş’te kalıp Yerköyü’ne varmış ve Yerköyü-Rusçuk Köprüsü’nü geçtiği 27 Ekim 1595 Cuma günü sebep olduğu “Köprü Faciası” ile meşhur “Akıncı Ocağı”nı söndürmüştür.

Eflak Voyvodası Mihal’in, yetmiş bin kişilik ordusuyla kuvvetlerimize yaklaştığı bir sırada köprüyü geçmeye başlayan ve misli görülmemiş bir rezaletle köprüden geçen askerden vergi alan arsız sadrazamın bu hareketi; ordunun, topların ve ağırlıkların karşı yakaya geçmesini geciktirmiş, üç gün üç gece içinde askerin ve ağırlıkların ancak bir kısmı Rusçuk’a geçirilebilmiş ve orduyu muhafazaya memur akıncılar henüz Yerköyü’nde iken Mihal’in taarruzu başlamıştır. Evvela köprüyü top ateşine tutarak yıkan ve böylece köprü üzerindeki akıncıları Tuna’ya döken Eflak voyvodası, daha sonra henüz karşıya geçemeyen diğer akıncılara hücuma başlamış ve o günkü savaşta Koca Sinan Paşa denilen hainin ihanetiyle iki buçuk asırdan beri Avrupa’yı titreten “Akıncı Ocağı” tamamen imha edilmiştir.

Böylesine bir ihaneti Kâtip Çelebi, “Bir mertebe, musibet ve hasaret olmuştur ki bir asırda nazır-ı vâki ve bir tarihte böyle inhizam şayi olmamış dur.” şeklinde kaydederken Osmanzade Taib de Koca Sinan Paşa adlı arsızın ihanetini şu mısralarla anlatmıştır:

“Köndünün hod işi tebah oldu Balçığa düşdü rû-siyah oldu”