Ali Kuşçu kimdir?

1400’lerde Maveraünnehir’de doğan ve Uluğ Bey’in doğancı başlığını yapan babası Mehmed’in bu vazifesi dolayısıyla “Kuşçu” veya “Kuşî” diye anılan Ali Kuşçu, Semerkand’da okumuş, Uluğ Bey önünde diz çökerek ondan matematik ve astronomi tahsil etmiş, bir ara gizlice Kirman’a giderek tahsilini o mühim ilim şehrinde tamamlamış, dönüşünde Uluğ Bey’in Semerkand’daki ünlü rasathanesine müdür olmuş, ayrıca Medrese-i Sultaniye’de ders okutup pek çok talebe yetiştirmiştir.

Uluğ Bey’in vefatından sonra Tebriz’e gelip Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın hizmetine giren ve bir ara sefaretle İstanbul’a gönderilen Ali Kuşçu’ya zamanın padişahı Fatih Sultan Mehmed Han olağanüstü alaka göstermiş, bu arada ünlü âlime İstanbul’da kalıp tedrisata burada devam etmesini teklif etmiştir.

Fatih’in bu davetine sefaret vazifesini tamamladıktan sonra icabet eden Ali Kuşçu, Ayasofya Medresesi’ne müderris tayin edilmiş, pek kıymetli ilim adamları yetiştirmiş ve 1474 yılının 16 Aralık günü vefat etmiştir. Kabri, Eyüp’tedir.