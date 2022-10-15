Amerika'nın kendi vatandaşı Abdurrahman el Evlaki'yi katletmesinin üzerinden 11 yıl geçti

Operasyonun ısrarla üzeri örtülmeye çalışılıyordu ve bunun bir nedeni vardı. Bu da ABD kamuoyunun, bir ABD vatandaşının yargısız olarak infaz edilmesine, dahası suikaste uğratılmasına tepki göstermesiydi. Ülke kamuoyunda söz konusu saldırı, yargısız infaz olarak adlandırıldı ve tepki topladı. Yine de Enver el Evlaki'nin öldürülmesine yönelik tepkiler çok fazla artmadı. Zira o "bir teröristti, Batı'da düzenlenen saldırıların azmettiricisi pozisyonundaydı ve öldürülmesinin haklı bir gerekçesi vardı." Bu ifadelere rağmen hiçbir kimse, saldırının yetkisini veren ve saldırıyı infaz eden ABD görevlileri dahi, Abdurrahman el Evlaki'nin öldürülmesine bir gerekçe bulamadı, dahası kendilerini bir gerekçe bulmak zorunda hissetmediler.

1995 yılında Denver'da doğan Abdurrahman el Evlaki, babası gibi bir ABD vatandaşıydı. Babasının Yemen'e uzanan hayatı onu da etkilemişti. Babası Yemen'deki El Kaide'de üst düzey bir isim haline gelirken, Abdurrahman'ın silahlı herhangi bir grupla bağlantısı bulunmuyordu. Ancak buna rağmen, ABD insansız hava araçları tarafından hedef alınmaktan kurtulamadı.

14 Ekim 2011 tarihinde, babasının öldürüldüğü tarihten yaklaşık 2 hafta sonra insansız hava araçları bu kez onun için Yemen semalarındaydı. Abdurrahman'ı vurmak üzere doğrudan görevlendirilen uçaklar ABD başkanının onayıyla havalanmış, 16 yaşında, herhangi bir suç şüphesi bulunmayan bir genci öldürmek üzere yola çıkmışlardı. Bazı ABD yetkilileri hedefin Abdurrahman olmadığını öne sürse de, aksi halde bir kanıt bulunamadı. Savaş uçakları, Abdurrahman'ı arkadaşlarıyla yemek yediği bir açık hava lokantasında yakaladı.

"Sadece saçından bir tutam kaldı"

"Bize onun insansız hava aracı saldırısıyla paramparça edildiğini söylediler. Sadece saçından bir tutam kalmış. Akrabası, kuzeni onu saçından tanıyordu. Tanımış ve anlamış ki Abdurrahman gerçekten ölmüş. Fakat ne yüzünü ne de başka bir şeyini tanıyabilmişler." Abdurrahman'ın dedesi bu ifadelerle ölümünü anlatıyor. Görüldüğü üzere insansız hava aracı onu öldürmekle kalmamış, yok etmiş. ​Büyükannesi ise ölümü hakkında şunları söylüyor:

"Abdurrahman ne yaptı? Abdurrahman'ın ölüm emrini kim verdi? Oturmuş, arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyordu. Nasıl öldürülür? Ne yaptı ki? Abdurrahman çok nazik bir çocuktu, hiç kimseyi incitmezdi."

Enver Evlaki'nin küçük kızı Nevvar el Evlaki de henüz 8 yaşındayken 2017 yılının başlarında Donald Trump'ın emrini verdiği bir baskında yakın mesafeden ateş açılarak öldürülmüştü. Evlaki ailesi ABD'nin hedefi olmaktan kurtulamazken, Abdurrahman ve Nevvar'ın neden öldürüldüğü sorusu halen yanıt bulabilmiş değil.

Mepa News