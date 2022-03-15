Anadolu'yu bize vatan kılan kati zafer

Sultan II. Kılıçarslan, tam adı ile İzzeddin Ebu’l Feth Kılıçarslan, 1176 yılının Eylül ayında, Eğridir Gölü’nün kuzeyinde bulunan dar, dar olduğu kadar sarp geçitte kazandığı Miryokefalon Zaferi ile Bizans’ın Malazgirt’ten beri peşinde koştuğu Müslüman-Türk’ü Anadolu’dan çıkarabilmek gayretine kati darbeyi vurmuş ve Bizans, Miryokefalon’dan sonra kendini müdafaa çareleri aramaya başlamıştır.

Anadolu’yu Müslüman-Türk’e vatan kılan Miryokefalon Zaferi, bütün İslâm âleminde muhteşem şenliklerle kutlanırken Avrupa mateme bürünüp Anadolu’nun bize vatan oluşunu hayret ve dehşetle kabule mecbur olmuştur.