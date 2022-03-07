Baltacı Mehmet Paşa ve 1.Katerina Olayı'nın aslı (Başkan Putin’in Prut Savaşı yorumu)

Hazırlayan : Osman Şahin

RF Başkanı Putin Ukrayna’yı işgal gerekçelerini sıralarken tarihten de deliller sıraladı. Tarihte Ukrayna diye bir devlet olmadığını, bölge halkının Ruslarla aynı halk olduğunu söyledi. Oysa, Ukrayna Halk Cumhuriyeti 1918 ve 1992’de olmak üzere iki kere kurulmuştur. Başka bir röportajda ise, Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa ve Çar Petro ve eşi 1. Katerina arasında yapılmış olan antlaşmayı Fransız tarihçilerin etkisinde kalarak, Baltacı’nın “para karşılığı antlaşmayı Rusların lehine çevirdiği” şeklinde yorumladı. Şurası bir gerçek ki Çar veya Çariçe, Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa ile yaptığı Prut Savaşı’nı cephede kaybetti. Ancak anlaşma masasında büyük bir hile ile kendi lehlerine çevirdi. Olay, Osmanlı ve Rus tarihi kaynaklarında batılı kaynakların yazdığı gibi yazmıyor. Prut Savaşının sonucunu sadece Fransız kaynaklar Baltacı’nın rüşvet aldığı şeklinde yazıyorlar. O tarihçiler de İkinci Katerina’dan para alarak o iftirayı Baltacıya atmışlardır. (Kaynak: İftira konusunda makalemizin sonundaki haşiyeye bakınız).

Baltacı Mehmet Paşa 1. Katerina Olayı batılı tarihçiler tarafından uydurulmuştur. Bu konuda Başkan Puti’in ifade ettiği rüşvet iddiası doğru değildir. Olayın aslı şöyledir:

Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa Moskof Seferine komutan olarak atandı. Erzurum ve Trabzon valileri ile donanma Kırım cihetine memur olarak deniz ve kara kuvvetlerine Uzi Muhafızı Vezir Midillili İsmail Paşa serdar tayin edildi. Ruslar Kırım kasdıyla “Ur” kalesi boğazına hücum ederlerse bunlar Tatar askerleriyle beraber müdafaa edecekler ve Rusya bütün kuvvetini Tuna cihetine dökerse Tatar askeri orada kalıp bundan donanma ile Azak Kalesi fethine gideceklerdi. Donanma küçük büyük 360 gemiden ve mürettebatı 35.000 kişiden ibaret idi.

Osmanlı Ordusu 1123 (M.1711) Senesi Cemadiyelâhiresinin İkinci günü “Prut” Nehri kenarında “Falcı Gecidi”inde birkaç saat ötede bir sahraya kondu. Mezkur nehir üzerine birçok yerde köprüler kuruldu. Ruslar nehrin öbür yakasında idiler. Osmanlı Ordusu kıtalarının hepsi köprülerden geçtiler. İki ordunun öncü kuvvetleri yekdiğeri ile çarpıştılar. Ruslar mağlup olarak kaçtılar. Ertesi gün Baltacı Mehmet Paşa Rus Ordusunu kuşattı. Öyle ki düşmanın hareket edecek hali kalmamıştı. Zahiresizlik ve açlık da canlarına tak etmişti. Ağaç kabuklarını yiyorlardı. Sulh yapmaktan başka çareleri kalmamıştı. Yer yer vire (teslim) bayraklarını açtılar. Aman dilediler. İmparator Büyük Petro ordusunun başında, İmparatoriçe 1.Katerina da yanında idi. Kumandanlardan Şeremetoğlu Mihail’i sulh dilemek için Osmanlı Serdarı Baltacı Mehmet Paşa’nın nezdine gönderdi. İsveç Kralı 12’inci Şarl ve Kırım Hanı Devlet Giray ve bütün ordu erkanı Serdar Paşanın çadırında toplandılar. (İsveç Kralının Osmanlı heyetinde bulunması ile ilgili ayrıntılı bilgiyi şu linkteki makalemizden okuyabilirsiniz: https://www.dunyabulteni.net/makale-yorum-1/isvec-krali-onikinci-sarlin-turkiye-gunleri-osman-sahin-h480906.html ) Serdar dedi ki: “Moskof Çarı sulh talebiyle aman diliyor. Ne istenilirse vereceğini ve Devlet-i Aliyye’nin bütün tekliflerine boyun eğeceğini söylüyor, ne dersiniz? Şartlarımızı kabul ederse sulha müsaade edelim mi? Yoksa teklifini reddedip harp mi edelim?

Hazır olanlardan bazılar dediler ki: “İstediğimiz kaleleri bize teslim ederse ve tekliflerimize razı olursa sulh kadar iyi bir şey olmaz. Aman dilemesine bakmayıp harp edersek ne fayda var? Hepsini katletsek yine tükenmezler. Aman dilemelerini kabul etmezsek onlar da ölüm eri olup canlarını dişlerine alırlar maazallah arzulanmayan bir neticenin zuhur etmesi de mümkündür. Savaşta kuvvet azlığına bakılmaz. Özellikle dünkü çarpışmada düşmanın üzerimize saçtığı ateşten askerimizin yüzü dönmüştü. Çok şükür ki akşam olmuştu. Düşmana sezdirmedik. Bizim istediğimiz kalelerin her biri büyük seferlere meşakkatlere muhtaçtır. Bu kadar kaleler meşakkatsiz elimize girerken bu nimeti bilmeyip fırsatı kaçırırsak Allah muhafaza bunun vahim sonuçlarını çekeriz.

İsveç Kralı ve Kırım Hanı sulh yapmayı uygun görmüyorlardı. Serdar Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa onlara iltifat etmedi. Ruslarla görüşmeye başladı. Birkaç saat zarfında müzakere neticelenerek Serdar, sahip olduğu vekaleti mutlaka hasebiyle Moskof Çarına bu emannameyi verdi:

“Haza bitevfkiki’llahi’lmeliki’l allam, asâkirîne nusret encam, Prut Nehri kenarında Moskof Çarını bil cümle Moskof askeriyle muhasara ve mukabele ve mukatele ile tazyik eylediklerinde bi lutfihi’l kerim ve fazlihi’l amim Çar-ı merkum musalahaya müracaat edip ve tarafından sulha talip olduklarında sulh ve salahın kuyud ve şurutu bu vech üzere makud ve merbut olmuştur ki Azak Kalesi nasıl alınmış ise daha önce olduğu gibi arazi ve sair tetimmatıyla Devlet-i Aliyye tarafına teslim oluna. Ve “Tayğan” ve “Kamanke” ve “Samar dimağında Yeni Kale”si tamamıyla yıkıla. Ve Kamanke’nin içinde olan top ve cephanesinin hepsini Devlet-i Aliyye tarafına teslim eyleye. Bundan sonra Lehliler tarafından bahsekonu yerde, kale bina olunmak üzere ve ona tabi olan bir Berabaş ve Podgarlıya ve Kırım Hanı olan saadetlü Devlet Giray Han hazretleri tarafına tabi olan Kazaklara bundan sonra müdahale olunmayıp, öteden beri nice ise bütün ol yerden el çekip ve bugünden sonra karadan Memalik-i Mahruseye ticaret ile gelip giden tüccarlardan başka İstanbul’da elçi namına taraflarından kimse ikamet etmeyip ve bundan önce ve hala mevcut olan Müslüman esirleri her ne miktar ise geri Devleti Aliyye tarafına teslim olunmak üzere ve aralarında tevfik ve rıza ittihat bulunur ise musalaha eyleyeler. Ve bundan sonra Devlet-i Aliyye tarafından Moskovalıya ve onun tarafından dahi Memelik-i Mahruseye (Osmanlıya) mensup olan reaya ve beraya (vergi vermeyen kılıç ehli Müslümanlar) ve sairlerine bir türlü saldırı ve tecavüz olunmamak şart ve ahdiyle yaşanmış olan küstahça hareketlerden iğmas-ı ayn buyurulmak üzere (görmemezlikten gelinerek) şevketlu, atufetlü, inayetlü padişahımızın kemal-i fazl-ı kerem-i mülükanelerinden rica ve niyaz olunup minval-i meşruh üzere âsitane-i saadete inşaallahu teala ahd ve misak bağlanmak ve tarafeyne suret verilmek üzere vekalet-i mutlakamız hasebiyle iş bu temessük tahrir olunup taraflara verilmiştir. Ve Çar-ı merkum tarafından derun-ı temessükte mezkur olan şartlar ve kayıtlar icrası için rehinler ve iki taraftan temessükler alınıp verildikten sonra askerleri doğru yollarıyla memleketine gitmesine, gerek âsakir-i mansure (muzaffer askerler) ve gerek Tatar taifeleri ve sairlerinden bir fert engel ve müdahale eylemeyip ve zikrolunan maddeler teslim olunup iki taraftan ahitnameler okunup verildikten sonra adıgeçen Çar tarafından memuren rehin olmak üzere muzaffer Osmanlı ordusuna gelip Çar’ın gizli esirleri Hırıstiyan milletinin ileri gelen ayan, kançılar ve Petro Şafro ve Şeremetoğlu General Mihail ve Veled-i Petros Hutime tavakibuhuma hayırla hizmeti tamamladıklarından sonra gecikmeksizin memleketlerine gitmelerine devlet-i aliyye tarafından izin ve ruhsat verilmek üzere iş bu mahalle şerh verildi. Tahriren fî’lyevmi’lsadisimin şehri CemadiyelÂhirilisenetiselase ve işrine ve miete ve elf” = 1123 (1711)

Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa

Bu suretle akt olduktan sonra Ruslara talep ve ricaları üzerine bir miktar peksimet ve zahire verildi. Daha ziyade beklemeye iktidarları olmadığından memleketlerine avdet etmek üzere izin istediler. İzin de verildi. Sadrazam Kethüdası Osman Ağa İstanbul’a gidip antlaşma metninin suretini padişaha arz etti. Padişah sulhu kabul ve tasdik eyledi.

Bazı tarihçiler Çar’ın eşi Katerina’nın bütün mücevherlerini ve 150.000 ruble nakit parayı Baltacı Mehmet Paşa’ya gönderdiğini, hatta bizzat götürdüğünü ve kendi kalemiyle yazdığı sulhnameyi paşaya imza ettirdiğini yazarlarsa da bu iddia asılsız ve esassızdır. (1) Paşa’nın (İstanbul’daki) düşmanları tarafından uydurulmuş iftiralardır.

Prut Savaşının mağlupları 1.Katerina ve eşi 1. Petro

Rusya Çarı taahhüt ettiği kaleleri teslim etme hususunda gecikip ihmal gösterdiğinden Serdar Baltacı Mehmet Paşa Çar ile ordusunu elden çıkardığına pişman oldu. İşin sonu neye varacağını düşünmeye ve padişah tarafından sorgulanmaktan korkmaya başladı. Buna bir çare bulmak için muharebe yerinden kalkıp Kartal sahrasına gitti. Orada uzun müddet oturdu. Padişah çabuk dönmesini istediğinden zorunlu olarak ordu ile birlikte avdet etti.

Gerçekten, Rusya çarı ve ordusu Osmanlı Ordusunun avucunda ve bunları son neferine kadar imha etmek imkanına sahip iken Rus askerlerini salıvermek bir büyük askeri ve siyasi hatadır. Gerçi Rus Ordusunun açlıktan bitkin bir halde olduğuna başlangıçta bilinmiyor olması bu konuda bir mazeret olabilirse de Çarın “her işte dediğinizi vereceğiz, her teklifinizi kabul edeceğiz” demesi ne kadar sıkışmış ne kadar muhtaç duruma düşmüş olduklarını ve bu kadar boyun eğme ve tezellül, düştükleri büyük beladan kurtulmak için bozguncu (hileli) bir hareket olduğunu gösterirdi. Buna aldanmamak icap ederdi. Özellikle istenilen kalelerin verilmesini kuru bir taahhüde bağlamakla iktifa edilmemeliydi. Gerçekten Ruslardan tayin edilmiş 3 kimse rehin olarak verilmiş ise de bunların yol bulup kaçmaları yahut muhafızlarına para vererek kurtulmaları veya devletleri, milletleri uğruna canlarını feda etmeleri muhtemeldir. Mademki Rusların elim vaziyetleri bilinmediğinden sulh teklifleri kabul olundu, hiç olmazsa taahhüt ettirilen kaleler fiilen tahliye ve teslim edilmedikçe muhasaranın kaldırılmaması, yani Rus ordusunun salıverilmemesi gerekirdi. Çünkü taahhüdünü ifa etmese ne yapılacak? Yeniden ordu mu sevk edilecek? Ele geçmiş olan bu fırsat bir daha ele geçer mi? Elhasıl Baltacı Mehmet Paşa cihanda nadir düşen bu fırsatı gafletle baltaladı. Lakin ne tasavvur olunan mücevherlerin, paraların sihirli cazibelerine kapıldı ne tahayyül edilen Katerina’nın füsunkar işvelerine kendini kaptırdı. Bunlar padişahın yakınında bulunan rakibi Damat Ali Paşa’nın şeyhülislam Ali Efendi ile Darussaade Ağası İsmail Ağa’nın uydurmasıdır.

Baltacı Mehmet Paşa yalnız bu hatayı irtikap etmedi. Zararları kendine dokunan diğer bir hata daha işledi. Hangi bir sebeple olursa olsun kendisini padişahın gazabından kurtarabilecek olan Şeyhülislam Ali Efendi’yi Damat Ali Paşa’yı ve Darussaade Ağası Süleyman Ağayı, bir takım sefillerin sözlerine kapılarak kendine düşman zannedip herkesin yanında onların aleyhinde konuşuyordu. Söyledikleri onların kulağına gidiyordu. Onlar da “Subhanallah! Bu adama yaranamadık. Muharebede muzafferen dönerse hiç birimize gün yüzü göstermez” diyorlardı. Onlar da aynı şekilde padişah nezdinde aleyhinde ağızbirliği ettiler. Padişaha dediler ki: “Şevketli Efendimiz, Moskof Kralının ne kadar mağrur ve mütemerrit olduğu malumdur. Eğer mukavemete zerre kadar mecali olsaydı bu kaleleri nasıl verirdi. Bu hal onun son derece ızdırabına delalet eder. Böyle fırsat bin senede ele geçmez. Serdar Baltacı Mehmet Paşa isteseydi Moskof Kralını diri diri yakalar ve hiç olmazsa İsveç Kralından aldığı kaleleri geri verdirir ve ordusunda bulunan topları ve cephaneyi tamamen alırdı. İsveç Kralının ve Kırım Hanının hayırhahane sözlerini dinlemedi. Moskofların paralarına tama etti. Nam-ı Hümayununuz kıyamete kadar cihangirlik ile yad olunacağı aşikarken bu fırsatı kaçırması devlet-i alîlerine ihanettir.”

Bu sözler padişaha tesir etti. Lakin kasıtlı bir ön yargı ile söylendiğine ihtimal verip öfkesini hemen belli etmedi. “Böyle bir gazada bulunan adamı azletmek münasip değildir” dedi. Baltacı Mehmet Paşa Edirne’de biraz fazla kalıp askerin maaşını tedarik ediyordu. Onu sevmeyenler bunu şikayet için vesile ettiler. Padişaha dediler ki: “Serdar (Baltacı Mehmet Paşa) hatasının farkında olup ğazab-ı hümayunlarından korkuya düşerek askere: “Başınızın çaresine bakın. Canınızı feda ederek muvaffak olduğunuz ğazayı padişahın etrafında bulunanlar beğenmeyip cümlemizi telef ettirmek istediklerini haber aldım. Şimdiden çarenizi görün” diyor.

İsveç Kralı ve Kırım Hanına da Baltacı Mehmet Paşa aleyhinde dilekçeler yazdırdılar. Bunun üzerine padişah kapıcılar kethüdasını gönderip 1123 (M.1711) senesi Şevvalinin Dokuzuncu günü sadaret mührünü Baltacı Mehmet Paşa’dan aldırdı. Yeniçeri Ağası Yusuf Paşa’ya verdirdi. Yusuf Paşa padişahın emri mucibince derhal Kırım Hanıyla birlikte İstanbul’a geldi. Padişah Moskoflarla vuku bulan cenk ve sulh hakkında Han’dan izahat istedi. Han dedi ki: “Moskofların ordularını ortaya aldık. Ödleri koptu. Ordularında kıtlık olduğundan ağaç kabuklarını yiyorlardı. Bu yüzden çok telefat veriyorlardı. Mukavemete iktidarları kalmamıştı. Hepsini kırıp Çar’ı esir etmek mümkün idi. Çar eman diledi. Birkaç kale vermek vadiyle kurtuldu. Bu mertebe aczi halinde top, tüfenk ve mal ve erzaklarıyla (1) salıverilmeleri büyük gaflettir. Buna kulunuzun ve İsveç Kralının rızası yoktu. Lakin vezir-i azam o sırada akıl ve şuurdan hissedar değildi. Hal ve akt Kethüdası Osman Ağa’nın elinde idi. Düşman aman diledi diye itlafına cesaret gösterildi”.

Zat-ı şahanelerinden izin istenmedi. Bu hareketleri gerek bizce gerek sair devletin âkil kişileri tarafından hoş görülmedi. Misli görülmemiş bir fırsat idi, kaçırıldı. Bunda mektupçu Ömer Efendi ve çavuşlar katibi Abdulbaki Efendi dahi, kethüda Osman Ağa ile müştereken suçludur”.

Bu izahat padişahı kızdırdı. Ertesi gün 1123 senesi Şevvalinin ondokuzudur. Kethüda Osman Ağa ile mektupçu Ömer Efendi’yi idam ve Abdulbaki Efendiyi nefy ve müsadere ettirdi.

Baltacı Mehmet Paşa azilden sonra Midilli ve müteakiben Limni adasına sürgüne gönderilmişti. Padişah onun da idamına ferman çıkardıysa da padişah fermanı Limni’ye varmadan eceliyle vefat etti. Limni’de Malatyalı Şeyh Mehmet Mısrî yanına defn olundu.

Padişah barış şartlarına rızadan başka çare olmadığını görüp taahhüt edilen kalelerin bir gün evvel tahliye ve teslimi için rehinleri tazyik etti. O sırada Çar tarafından mektup geldi. Azak kalesinin teslimi ve “Tiğan”ın yıkılması iki ayda mümkün olmayıp ya Kanunıevvelde ya Kanunısanide mümkün olabileceğini bildirmekle beraber sulha halel gelmemek için İsveç Kralının Osmanlı topraklarından çıkarılmasını teklif ediyordu. Çarın maksadı bu gibi sözlerle işi uzatmak ve Devlet-i Osmaniyyeyi avutmak olduğu anlaşıldığından İkinci bir sefere lüzum olduğuna kanaat getirdi. Kış gelince düşman memleketine çapul etmek üzere Kırım Hanı 1123 Senesi Zilkadesinin 21’inci günü Kırım’a avdet etti.

Rusya üzerine ikinci bir sefer hazırlıkları başladığını, rehin alınan kimseler haber alınca bunun sonu ne olacağını ve bundan sonra ahit ve emanlarına hiçbir devlet itimat etmeyeceğini düşünmeye başladılar. Bir iki ay mühlet isteyip anlaşma şartlarının ifasını tekeffül eylediler.

Sadrazam, vezirler ve rical-i devletle müzakereden sonra seferin bu sene tehirine karar verilmişken serhad valileri Moskofların sulha muğayir hareketlerini bildirdiklerinden ve İstanbul’dan birbirini müteakip gönderilen tahkik memurları da Moskofların naks-ı ahd ettiklerini haber verdiklerinden ve Kırım Hanının mutemedlerinden Mirza Seferşah dahi gelip haberi doğruladığından padişahın huzurunda akd olunan mecliste Rusya üzerine seferin acele yapılmasına karar verildi.

Sadrazam Yusuf Paşa, Moskofların yapılan sulh sırasında orduda yeniçeri ağası olup sulh, onun da rey ve muvafakatıyla vukubulmuş olduğundan Rusya üzerine seferin acele yapılmasını hoş görmeyip uzatılmasına çalışıyordu. Sefer mesuliyetini üzerine almaktan çekiniyordu. Bununla birlikte 1124 (M.1712) senesi şevvalinin 12’inci günü (Miladi: 12 Kasım 1712) azlolunarak Nişancı Silahtar Süleyman Paşa Sadrazam nasbolundu. Padişah da seferi çabuklaştırmak için Edirne’ye hareket etti.

Damat Ali Paşa Moskof rehinlerini sıkıştırıp kendilerinden kati cevap istedi. Onlar sulhun tekemmül ve takririne çalıştılar. Çar tarafından gelen itizarnameyi gösterip bundan sonra dediklerinin hilafı zuhur ederse cezaları tertip olunmak şartıyla sulh ve barış hususlarını görüştüler. Serdar Baltacı Mehmet Paşa ile ele alıp teati ettikleri şartlar ile hareket etmeyi taahhüt ettiler. Filhakika taahhütlerini yerine getirdiler. Barış gerçekleşti.

Devletin hudutlarını tayin ve tahdit etmek üzere rical-i devletten tecrübeli kimseler tayin olundu. Padişah da Edirne’den İstanbul’a avdet etti.

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Haşiye: Merhum Ebu Ziya Tevfik Bey 1896 senesi Şubatında, Petersburg’a gitmiş olan “Gülnar Hanım” (Madam Dolbedof) yazdığı ve Mecmua-i Ebu Ziya’nın 17 Recep, sene 1329 tarihli (Miladi: 14 Temmuz 1911) ve 104 rakımlı nüshasıyla neşreylediği mektupta şöyle demiştir:

“1711’de Büyük Petro’nun İkinci defa açtığı savaş, Baltacı Vezirin zorbazor satvetiyle yani Prut Nehri havzasında 40.000 Rus askerinin mağlubiyetiyle neticelendiği halde bazı yorumcuların zannına göre adıgeçen vezirin Katerine hakkında hasıl ettiği meyl-i muhabbet ve hakikat-i halde ise Osmanlılığa has olan uluvvu cenap ve fikr-i âtıfet mülken ve maddeten manen ve siyaseten ihraz edeceğimiz bir çok menfaate galebe etmiş ve bunca fedakarlıklar mukabilindeki istifademiz ise ne zaman olsa geldiği gibi gitmesi muhakkak olan “Azof Kalesi”nin istirdadından ibaret kalmıştır.

“İkinci Katerina’nın (?) irade ve parasıyla Fransız dostlarımıza yazdırılan tarihlerdeki rüşvet bahsi bilirsiniz ki ihtira (uydurma) ve iftiradır. O zamanın vezirleri rüşvet almaz değildi. Fakat bir Osmanlı veziri bahusus muzaffer bir serdar Petro’ya verdirilen rüşvet kadar ihsan vermeye muktedir idi.”

Osmanlı Tarihi-Ahmet Rasim