Bizdeki ilk masonlar

Gözlerimizi Batı’ya çevirdiğimiz ve yalnız ordunun ıslahı ile Batı tekniğine ulaşacağımızı hayal ettiğimiz o devrede Comte de Bonneval adlı bir sefihe “Avrupa usulünde bir humbaracılar kuvveti” meydana getirmek vazifesi verilmiş ve bilahare “Humbaracı Ahmed Paşa” diye anılacak olan bu sefih, Fransız masonlarına bağlı ilk locayı Galata’da açarak pek çok gayrimüslim yanı sıra bazı gafil Müslümanları da bu locaya kayda muvaffak olmuştur ki bunlar arasında İbrahim Müteferrika ile sonraları sadâret makamına kadar yükselebilen Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa da vardır.

Sultan III. Osman devrinde sadâret makamına getirilen ve ancak beş ay, yedi gün bu makamda kalabilen Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa, 1761’de vali olarak bulunduğu Maraş’ta ölmüştür.