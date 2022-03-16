Çadırı başına yıkılan ilk sadrazam

Çadırı başına yıkılmak suretiyle azlolunan ilk sadrazam, Mahmud Paşa’dır.

Fatih Sultan Mehmed Han devri sadrazamlarından olan ve adı İstanbul’un bir semtine verilen Mahmud Paşa, ilk sadâretinden 1466’da çadırı başına yıkılmak suretiyle azlolunmuş, bu hareket sonraları bir âdet hükmünü almış ve azlolunacak sadrazamın çadırı başına yıkılmıştır.

Mahmud Paşa’nın idamı

Fatih Sultan Mehmed Han devri vezirlerinden olan ve Fatih’in saltanatı boyunca iki defa sadârete getirilen Mahmud Paşa, ilk sadâretinde Konya ve Karaman’dan getirilip İstanbul’a yerleştirilecek kimselerin bu nakil işiyle meşgul olmayıp gevşek davranmıştır. İki yıl kadar süren ikinci sadâretinde ise Fatih’in oğullarından Şehzade Mustafa’nın meşhur Otlukbeli Zaferi’ni müteakip ölümü üzerine gösterdiği sevinç onun azline ve idamına sebep olmuştur.

İddiaya göre Mahmud Paşa ile Şehzade Mustafa’nın arası açıktır ve şehzadenin âni ölümü üzerine Mahmud Paşa, evinde eğlenceler tertipleyerek Fatih’in teessürüne iştirak etmemiştir. Ayrıca Mahmud Paşa Bosna’nın fethinde eline geçirdiği kralı, Fatih’in iznine lüzum görmeksizin serbest bırakmış, Karaman Seferi’nde İshak Bey’in firarına göz yummuş, Otlukbeli Zaferi’nden sonra Uzun Hasan kuvvetlerinin takip edilmesine mani olmuş ve bütün bu sebeplerle 17 Ağustos 1474 Çarşamba günü Mahmud Paşa idam edilmiştir. Adını taşıyan semtte yaptırdığı cami yanındaki türbede medfundur.