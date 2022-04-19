Cağaloğlu kimdir?

Adı, İstanbul’un mühim bir semtine verilen ve bu sebeple her gün binlerce İstanbullu tarafından defalarca anılan Cağaloğlu, meşhur Cerbe Deniz Savaşı’nda Kaptan-ı Derya Piyâle Paşa tarafından babasıyla birlikte esir edilmiştir. Aslen Cenevizlidir. Amiral olan babasının adı: Vistonti di Cicala’dır. Bu “Cicala” adı, dilimizde zamanla “Cigala” olmuş, sonra “Cağala” şeklini almış ve ihtida ettirilip “Yusuf Sinan” adı verilen işbu Cenevizli, bilahare babasının adına izafeten “Cağaloğlu” diye anılagelmiştir.

Saraya alınıp tahsil ve terbiyesini Enderun’da tamamlayan Cağaloğlu, İran Cephesi’nde bulunmuş, bir ara kaptan-ı deryalık yapmış ve meşhur Haçova Meydan Muharebesi’nden sonra vezir-i a’zam dahi olmuşsa da ihanetten kurtulamamış, Papa VIII. Clement ile yaptığı korkunç pazarlık papanın ölümüyle yarıda kalmıştır. Böyle vezir-i a’zamlığına kadar yükseldiği Osmanlı İmparatorluğu’na ihanetten utanmayan Cağaloğlu’nun melanetleri ise 2 Aralık 1605 günkü ölümüyle sona ermiştir.