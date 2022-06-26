Camide ibadet eden Müslüman Kürtler, asker kıyafeti giymiş teröristler tarafından öldürüldü

Yatsı namazından sonra köy camiine PKK tarafından düzenlenen saldırıda Müslüman halk kurşuna dizildi, katliamda 10 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Bölgede PKK'nın bir camide ibadet eden halka yönelik ilk saldırısı olarak kayda geçen Susa katliamı, 90'lı yıllarda PKK tarafından bölge halkına düzenlenen katliamlardan biriydi.

Diyarbakır'a 80, Silvan'a ise 5 kilometre uzaklıkta bulunan Susa köyü, saldırı döneminde İslami çalışmalarla anılan bir bölge olmuştu.

Uzun süredir PKK tarafından tehdit edilen Susa, 26 Haziran 1992 gecesi PKK mensuplarınca basıldı. Camiden çıkan Müslüman halk esir edilerek kurşuna dizildi. Katliamda Hacı Ahmet ve oğlu Muhammed Emin Kantar, Zeki, Medeni, Said ve Meki Fidancı kardeşler, Muhammed Ali Uslu, cami imamı Abdulhalik Ugaş, Adnan Kantar ve Hüseyin Çetinkaya hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Saldırıyı PKK üstlenirken, güvenlik güçlerinin is uzun süre bölgeye gelmediği aktarıldı.

1998 yılında da ikinci kez hedef alınan köye saldırı tehdidi yapılarak halk bölgeden çıkarılırken, köye PKK unsurları yerleşti.

Susa Katliamı, Türkiye'de Müslüman halka yönelik saldırılar arasında anısı hala taze olan bir katliam olarak halen anılıyor.

Mepa News