Darağacında sallanan ilk Müslüman

Hicretin dördüncü yılındaki meşhur Raci Faciası’nda Hüzeylilerin ele geçirebildikleri sahabe iki kişidir ve bunlar Hubeyb b. Adiyy (r.a.) ile Zeyd b. Desine’dir (r.a.). Mekke’ye götürülüp satılan bu iki zatın, kimler tarafından alındığı ihtilaflıdır. Çeşitli isimler yanı sıra iki sahabenin bütün Mekke müşriklerince ortaklaşa satın alındıkları da rivayet edilmiştir.

Hileyle müşrikler eline geçen ve öldürülmek üzere zindana atılan Hubeyb ve Zeyd (r.a.), zindandaki gün ve gecelerini namaz kılıp oruç tutmakla geçirmişlerdir. Zindanda ne kadar hapsedildiklerini katiyetle bilemediğimiz iki sahabe, günün birinde Mekke dışına çıkarılarak Tenim mevkiine götürülmüşler ve yediden yetmişe bütün Mekkelilerin gözü önünde şehid edilmişlerdir.

Müşrikler elindeki iki sahabeden evvela Hubeyb b. Adiyy (r.a.) şehid edilmiştir. Hubeyb b. Adiyy, ila-yı kelimetullah yolunda darağacında sallanan ilk Müslümandır. İdam sehpası önüne getirilen Hubeyb’e, müşrikler, “İslâmiyet’ten dön, seni serbest bırakalım.” teklifinde bulunduklarında: “Hayır! Dünyayı bana bağışlasanız yine dinimden dönmem.” cevabını vermiş; bu cevaba kızan ve ünlü putları üzerine yeminle Hubeyb’i yine ölümle tehdit eden müşrikler Hubeyb b. Adiyy’in, Allah yolunda ölümden korkmadığını dehşetle görmüşler, nasıl olduysa iki rekât namaz kılmasına müsaade etmişlerdir ki idam edilecek Müslümanın namaz kılması o günden beri devam edegelmektedir.

Hubeyb b. Adiyy’in (r.a.) şehadeti ibretamiz pek çok olayla doludur. Yazık ki etrafındakiler bu olaylardan ibret alıp selamete erememişlerdir. Hubeyb, hayatına karşılık ölümü tercih edip dininden dönmemiş, Allah Resulü’ne (s.a.) olan bağlılığını darağacı altında dahi haykırmaktan çekinmemiş, idam sehpasında sallanırken yüzü, müşriklerce kıbleden çevrilmişse de yine Kâbe’ye yönelmiş, Hz. Zeyd’in rivayetine göre Hubeyb’in, şehadetinden evvel gönderdiği selamı, Allah Resulü (s.a.) o anda alıp Hubeyb b. Adiyy’in şehadetini ashabına duyurmuştur.