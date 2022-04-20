“Deli Petro” diye şöhret bulan adam, Moskof Çarı I. Petro’dur. 1672’de doğan ve on yaşında Çar olan Deli Petro’nun ölümüyle Moskof ’un başına Petro’nun meşhur metresi I. Katerina geçmiştir. Bu, I. Katerina, Deli Petro’yu Prut Savaşı’ndaki müthiş hezimetten kurtaran kadındır. Bazı kaynakların büyük bir asker olduğundan bahsettiği Deli Petro, Prut’ta bizim Baltacı Mehmed Paşa’mız karşısında perişan olmuş ve büyük asker denilen Petro, o meşhur savaşta çadırına çekilip içki içmekten başka bir iş yapamamıştır.

Deli Petro, kuzeyde Baltık Denizi’ne hâkim olmak, güneyde önce Karadeniz’e sonra Akdeniz’e inebilmek politikasıyla tanınmış ve o, bu siyasetini kendisinden sonrakilere de vasiyet etmiştir. Tarihe “Deli Petro’nun Vasiyetnamesi” diye geçen ve çarların devrilip gitmesine hatta Deli Petro’nun kurduğu “Petrograd” şehrinin adının “Leningrad”a çevrilmesine rağmen elan tatbikine çalışılan bu vasiyetname, Topkapı Sarayı Arşivi’ndedir.