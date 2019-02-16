Demir Perde'yi siyaset literatürüne Churchill kazandırmıştı

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Dünya siyaset tarihinde önemli bir yer tutan Demir Perde tanımı ilk olarak İngiliz Devlet adamı Winston Leonard Spencer-Churchill tarafından 5 Mart 1946 tarihinde Fulton'da bir konferansta dile getirilmişti.



Demir Perde, II. Dünya Savaşı'nın sonu olan 1945 yılından Soğuk Savaş'ın sonu olan 1991 yılına kadar Avrupa'yı iki ayrı bölüme bölen ideolojik çatışma alanlarını ve fiziksel sınırları tanımlıyor. Terim, Sovyetler Birliği'nin kendisini ve uydusu olarak tanımlanan devletleri, batı ülkeleri ve Sovyet kontrolünde olmayan ülkelerle açık temasını engellemek için çabalarını sembolize ediyor. Demir Perde'nin doğu tarafında Sovyetler Birliği'ne bağlı ya da etkilenmiş ülkeler yer alıyordu.



Demir Perde'nin iki tarafındaki devletler kendi uluslararası ekonomik ve askeri ittifaklarını geliştirmiştir. Bu çerçevede doğuda Sovyetler Birliği liderliğinde Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi ve Varşova Paktı; batıda ise ABD liderliğinde Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve Avrupa Topluluğu (Bugünkü AB) kurulmuştu.



Demir Perde fiziksel olarak kıtanın ortasında Avrupa ülkeleri arasında savunma sınırı şeklini almıştı. Bir bütün olarak Perde'nin sembolü olan Berlin Duvarı ve Checkpoint Charlie en önemli sınır kabul edilmiştir. Demir Perde'nin yıkılma süreci Polonya'daki hoşnutsuzluk ile başlamış ve Macaristan, Doğu Almanya, Bulgaristan, Çekoslovakya ve Romanya ile devam etmişti.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2019, 11:35