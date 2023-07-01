Ebu Selim Hapishanesi Katliamı 27'nci yılında

29 Haziran 1996 tarihinde Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Ebu Selim Hapishanesi'nde Kaddafi'ye bağlı güçler büyük bir katliam gerçekleştirdi.

Ebu Selim Hapishanesi'nde gerçekleştirilen katliam, ülkenin yakın tarihindeki en büyük ihlaller arasında yerini aldı.

Katliama giden süreç

Başkent Trablus'un güney kesiminde yer alan Ebu Selim Hapishanesi, ülkede özellikle 1990'lı yıllarda yükselen İslami kesimler için önemli bir noktaydı.

Kaddafi karşıtı İslami kesimlerin mensuplarından birçoğu, yakalandıktan sonra Ebu Selim Hapishanesi'ne atılıyordu. Bilhassa Afganistan'a savaşmaya giden Libyalılar, ülkeye geri dönerek Kaddafi karşıtı oluşumlar kuran cihat yanlıları Ebu Selim'de hapsedilmiş durumdaydı. Hapishanede çok sayıda Libya Savaşçı İslami Cemaati (Cemaat el İslamiyye el Mukatile bi Libya) mensubu bulunuyordu.

Hapishanenin konumu

Bu paralelde Ebu Selim Hapishanesi, kötü muamele ve işkence ile anılıyordu.

Ebu Selim katliamı

Hapishanede gerginlik, 28 Haziran günü ikindi vaktinde başladı. Mahkumlar kötü yaşam koşulları ve işkenceler nedeniyle ayaklanarak bir gardiyanı rehin aldı. Çok sayıda mahkum koğuşlardan ve hücrelerden kaçarak isyana katıldı.

Açık avlulara çıkan mahkumlara, kule ve duvarların üzerindeki askerlerce ateş açıldı. Çok sayıda mahkum yaralandı.

Kaddafi'nin istihbarat şefi Abdullah Senusi, durumu incelemek üzere hapishaneye gitti. Mahkumlarla yapılan görüşmelerde mahkumların temsilcileri taleplerini dile getirdi: Temiz kıyafetler sağlanması, avluya çıkma izni, daha iyi tıbbi imkanlar, aile ziyaretlerine izin verilmesi ve yargılanmadan önce davalarını bilme hakkı.

Çoğu mahkum hapishanede yargılanma olmaksızın tutuluyordu. Senusi şartlara dair taleplerin karşılanacağını ifade ederken, isyan dindi ve mahkumlar hücrelerine döndü.

29 Haziran günü şafak vaktinde, güvenlik güçleri mahkumların kaldığı hücre ve koğuşlara baskın yaparak, yüzlerce kişiyi zorla açık avlulara çıkardı. Saat 11 sularında, toplanan mahkumlar üzerine atılan el bombaları ile katliam başladı. Otomatik silahlar ve bombalarla hedef alınan mahkumlar, saat 13.30 sularına kadar saldırıya uğradı. Yüzlercesi katledildi.

Katliam sonrası sağ kalan mahkumlar ise tabanca ile tek tek infaz edildi. Yaklaşık 1700 mahkumun bulunduğu hapishanede en az 1200 mahkum birkaç saat içerisinde katledildi. Katledilen mahkumlar cezaevi içerisine gömülürken, cesetler daha sonra bilinmeyen bölgelere nakledildi.

2011 yılında Kaddafi'nin devrildiği süreçte Ebu Selim Hapishanesi boşaltılırken, hapishanede katledilen mahkumların anıldığı bir sergi açıldı.