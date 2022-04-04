Enver "Bey" nasıl "Paşa" oldu?

Sadrazam ve Harbiye Nazırı Almancı Mahmud Şevket Paşa’nın hazırladığı tasarı ile “Alman Heyet-i Askeriye-i Islahiyesi”nin 14 Aralık 1913’te yurdumuza gelmesinden önce Mahmud Şevket Paşa sokak ortasında öldürüldüğünden şimdi Harbiye Nezareti’ne başka bir Almancının getirilmesi lazımdı. Bunun için Yarbay Enver Bey, Trablusgarp’la Balkan Savaşı’na katılmasından dolayı üçer sene kıdem zammı alarak “asgarî müddeti ikmal etmiş” sayılmış, böylece yarbaylıktan tümgeneralliğe yükselmiş ve bu müthiş oyundan hemen sonra 3 Ocak 1914 Cumartesi günü kendisine “Paşa” unvanı verilip Harbiye Nazırı İzzed Paşa istifaya zorlanarak Enver “Paşa(!)” “Harbiye nazırı” da olmuş, nihayet “Başkumandan vekili” unvanıyla bütün kara ve deniz kuvvetlerinin başına geçivermiştir.

Milletin hayretle karşıladığı bu oyundan hemen sonra Cemal Bey de “Paşa” unvanıyla Bahriye Nezareti’ne getirilmiş, böylece İttihatçıların “üç beyinsiz”inden Enver ve Cemal Paşalar hükümette; Talat Paşa da “Merkez-i Umumi”de saltanat sürmeye başlamışlardır.