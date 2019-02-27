Erbakan; merkez sağa karşı İslami duyarlılık

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Türkiye siyasetinde merkez sağ kanada karşı islami duyarlılığı öne çıkaran Necmettin Erbakan bugün vefat etmişti. Erbakan, Milli Görüş olarak bilinen siyasi hareketiyle ülkede yıllarca hor görülen kesimlerin de siyasette söz sahibi olmalarına vesile olmuştu. Ortağı olduğu koalisyon hükümetlerinde Kıbrıs Barış Harekatı'ndan D-8 Birliği'nin kurulmasına, iç siyasette ise önemli ekonomik gelişmelere imza atan Erbakan 27 Şubat 2011'de vefat etmişti.

Tedavi gördüğü hastanede 27 Şubat 2011 tarihinde vefat eden Mili Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926'da Sinop Kadı Vekili Mehmet Sabri ile Kamer Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafı Adana'nın Kozan ilçesinin tanınmış ailelerinden.

İlk öğrenimine Kayseri'de başlamasına rağmen babasının tayin olması dolayısıyla Trabzon'da tamamladı. İstanbul Erkek Lisesini birincilikle bitirdi . Üniversiteye sınavsız girişi hak kazanmıştı ancak sınava girmeyi tercih etti ve birinci sınıftan değil, ikinci sınıftan öğrenime başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nden 1948 yılında mezun oldu. Teknik üniversitedeki sınıf arkadaşları arasında Süleyman Demirel ve Turgut Özal da vardı. Fakülte'ye 2. sınıftan başlamıştı. Aynı yıl aynı yerde "Motorlar Kürsüsü"nde Asistan oldu. (1948-1951)

ALMANYA'DA DOKTORASINI VERDİ

Üniversite tarafından 1951'de gönderildiği Almanya'da Reinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen: RWTH Aachen (Aachen Teknik Üniversitesi)'da doktorasını yaptı.

Alman Ordusu için araştırma yapan DVL Araştırma Merkezi'nde Prof. Dr. Schmidt ile çalışmalar yaptı ve Alman Üniversiteleri'nde doktorasını verdi, 1953'de Doçentlik sınavını vermek üzere İstanbul'a döndü. 27 yaşında 1954'de İTÜ'de Doçent oldu.

Araştırmalar yapmak üzere tekrar Federal Almanya'nın Deutz fabrikalarına gitti. Leopard tanklarını geliştirme çalışmasında araştırma başmühendisi olarak görev aldı (1951-54).

Mayıs 1954-55 arasında askerlik yaptı. Tekrar Üniversiteye döndü.

'DEVRİM OTOMOBİLİ' VE MENDERES'İ HEYECANLANDIRAN PROJE

Pancar Motor adı altında Ocak 2012'ye kadar faaliyetlerini sürdüren fabrikanın temelini 1 Temmuz 1956'da attı. Gümüş Motor fabrikasında seri imalat 1 Mart 1960 tarihinde başlamıştır. 1960 yılında Ankara'da yapılan Sanayi Kongresi'nde Gümüş Motor'un yaptığı imalatları sunan Erbakan "Yeni hedef otomobillerin Türkiye'de yapılmasıdır" fikrini ortaya atmış, o zaman yönetimde olan askerler tarafından revac bulan bu fikir üzerine Eskişehir Demiryolları CER atölyesinde "Devrim Otomobili" adıyla ilk yerli otomobil Erbakan tarafından imal edilmiştir. Askeri yönetim Gümüş Motor fabrikasını gezmiş, büyük ilgi ve heyecan duymuşlar, bunun üzerine 200'e yakın General ve üst rütbeli subaya Erbakan tarafından bir Sanayi Konferansı verilmiştir.

Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, 1960 yılı başlarında Gümüş Motor Fabrikası'nı gezerken; "Türkiyede ben çiftçiyim, bu motorları kendim kullandım. Bunun ne kadar büyük bir adım olduğunu çok iyi biliyorum. Türkiyede bunların yapılabileceğini görmek beni son derece memnun etmiştir. Keşke ben bu fabrikayı 1960'larda değil de 1950'de görseydim. O taktirde Sümerbank'ın birçok fabrikalarını özel sektöre satar, oradan aldığım para ile Türkiye'de Ağır Sanayi fabrikaları kurardım" diyerek duygularını dile getirmiştir.

1965'te Profesör unvanlarını aldı. 1967'de TOBB Genel Sekreterliği'ne seçildi. Aynı yıl Nermin Erbakan'la evlendi.

ADAYLIĞINA DEMİREL KARŞI ÇIKTI

1969'da Adalet Partisi'nden milletvekili aday adaylığı Süleyman Demirel tarafından veto edildiği için, Konya'dan bağımsız aday oldu ve iki milletvekili seçtirecek oy alarak milletvekili seçildi.

1970'de Milli Nizam Partisi'ni kurdu, ancak parti kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. 11 Ekim 1973'de MNP kadrosuyla Milli Selamet Partisi'ni kurdu.

1974-1978 döneminde üç ayrı kaolisyon hükümetinde başbakan yardımcılığı yaptı. 1973 seçimlerinde Milli Selamet Partisi 48 milletvekili çıkardı. Bu dönemde, Kıbrıs Harekâtı'nın yapılmasını savundu, harekattan sonra adanın tamamının ele geçirilmesini savundu. Fakat Ecevit bu görüşte değildi. 17 Kasım 1974'de hükümet dağıldı. Daha sonra 1977 seçimlerinde Milli Selamet Partisi yarı yarıya oy kaybederek 24 milletvekili çıkardı.

OLAYLI KONYA MİTİNGİ

6 Eylül 1980'de partisi Konya 'da Kudüs Mitingi düzenledi. Sonraları 12 Eylül'ü yapan generallar bu mitingin 12 Eylül Askeri müdahalesinin sebeplerinden birisi olduğunu söylemişlerdir.

12 Eylül'de bir süre İzmir Uzunada'da gözaltında tutuldu. 15 Ekim 1980'de 21 MSP yöneticisiyle birlikte "MSP'yi illegal bir cemiyete dönüştürmek ve laikliğe aykırı davranmak" suçlamasıyla tutuklandı. 24 Temmuz 1981'de serbest bırakıldı ve beraat etti.

1982 Anayasası gereğince 10 yıl siyaset yapma yasağı aldı. 1987'de halk oylamasıyla tekrar siyasete döndü. 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisi'ne daha sonra genel başkan seçildi. 1991 seçimlerinde Konya'dan milletvekili oldu.

BAŞBAKANLIĞI

Refah Partisi 1995 seçimlerinde 158 milletvekili ile birinci parti oldu. DYP-ANAP koalisyonu başarısız olunca DYP ile kurduğu REFAHYOL hükümetinde 28 Haziran 1996'da başbakan olarak göreve başladı.

Koalisyon hükümeti Başbakanı olarak görevde olduğu 1996-1997 arası bir yıllık dönemde Türkiye ekonomisi yüzde 7.5 oranında büyümüş ve Türkiye'nin GSMH'si Dünya toplamının binde 11.96'sınden binde 12.37'sine yükselmiştir.

D-8 TEŞKİLATININ TEMELİNİ ATTI

1997'de Erbakan liderliğinde kurulan D-8 organizasyonuna üye ülkeler Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya ekonomik işbirliğine gitti. D-8 içinde yer alan ülkeler aynı zamanda İslam Konferansı Örgütü'nün de üyesi. D-8 üyeleri, tabii kaynakları, kalabalık nüfusları ve potansiyel pazarlarından ötürü kendi bölgelerinde önemli konum arz etmekte. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 6. D-8 zirvesinde, D-8 daimi Sekreteryasının İstanbul'da olmasına karar verildi. Bu karar 20 Şubat 2009 tarihinde imzalanan anlaşma ile resmiyet kazandılar D-8 girişiminin başlatılmasındaki amaç, büyük bir ekonomik potansiyeli, çeşitli kaynakları, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden 8 ülke arasında ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar oluşturmak ve çeşitlendirmek.

DENK BÜTÇEDE DEV ADIMLAR

Ekonomiyi güçlendirmenin önemli bir öncelik olduğuna vurgu yapan Erbakan, 1997 yılı bütçesini denk bütçe olarak yapmaya muvaffak olmuş ve bu bütçeyi Ocak ve Şubat aylarında denk bütçe olarak yürütmüştür. Halktan alınan vergilerin ve milli imkanların, haksız rant ekonomisi ile ufak bir zümreye aktarılması, milyonların ezilmesi, fakirleşmesi ve milli ekonominin tahrip olması politikasına son veren Erbakan'ın icraatı, rant ekonomisinin önünde önemli alternatif sundu.

FAİZ-BORÇ SARMALINA KARŞI REEL YAKLAŞIM

Erbakan, siyasi süreç içerisinde rant ekonomisi yerine Reel ekonomiyi uygulamış, milli kaynaklarımıza dayanılarak Anadolu'nun bütünü ile kalkınması ve sanayileşmesi yönünde başarılı hamleler yapmıştır. Erbakan 54. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak 28 Haziran 1996'dan 2 Temmuz 1997' ye kadar 1 yıllık bir süre esnasında başarılı atılımlar sağlamıştır. Faiz ve borç sarmalları içersinde perişan hale gelmiş olan Türk ekonomisini 6 ay gibi kısa bir süre içersinde, dış ve iç borç almadan, zam yapmadan tamamen milli kaynak paketlerini harekete geçirmek suretiyle düzeltmişti.

HORTUMLANAN HAVUZU DOLDURDU

Türkiye'de 27'si İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT), 10'u Kamu İktisadi Kuruluşu (KİT), 102'si müessese ve 39'u bağlı ortaklık olmak üzere toplam 178 adet KİT ( Kamu İktisadi Teşekkülü) mevcuttu. Bunların birçoğu ülke ekonomisini genel bir krize sürükleyebilecek raddede zarar eder durumda idi. Ancak rantiye kesimi KİT'ler üzerinden kazanıyordu.18 Ekim 1996 tarihi bu bağlamda bir dönüm noktası oldu. Öncelikle devlet bankasında "Kamu Ortak Hesabı" oluşturuldu. Kasasında parası olan devlet kurumları parasını bu hesaba yatıracak ve yine paraya ihtiyacı olan kurumlar da özel bankalara değil bu devlet bankasına başvurarak hesaptaki paradan -devletin kendi parasından- faydalanabilecek. Yani 18 Ekim tarihinde rantiyenin musluğu bir anda kapatıldı. Havuz sistemi ile sadece sekiz ayda 6,5 Milyar Dolar para rantiye yerine milletin kasasına girdi. İşte bu para ile memur, işçi, emekli, esnaf ve çiftçinin yüzü güldürüldü. Yüzde yüzleri aşana maaş zamları gerçekleştirildi.

BASKILAR SONUNDA İSTİFA ETTİ

Laiklik ve Atatürkçülük tartışmaları sonucunda, post-modern darbe ile Erbakan istifa etmek zorunda bırakılmıştır.

21 Mayıs 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, RP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ve RP kapatıldı. Kurucusu olduğu Milli Görüş Hareketi'nin 2001 yılında bölünmesinden sonra Erbakan'ın da desteklediği Milli Görüşçü kanat Recai Kutan başkanlığındaki Saadet Partisi'ni kurdu.

Daha sonra partinin genel başkanlığını yürüttüyse de siyasi yasağı nedeniyle görevi bıraktı ve cezası kalkınca da sağlık problemleri nedeniyle göreve dönemedi.

Hakkında açılan kayıp trilyon davasından sonra ev hapsi cezası aldı, fakat Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından ceza sağlık sorunları nedeniyle affedildi.

17 Ekim 2010'da tekrar kendi kurduğu Saadet Partisi'nin genel başkanlığına geldi. 27 Şubat 2011 tarihinde vefat etti.

Cenazesi 1 Mart 2011 Salı günü Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Zeytinburnu Merkez Efendi'deki aile mezarlığına defnedildi. Cenazesine başta dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, o dnem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinedeki bakanların yanı sıra Türkiye'nin her tarafından gelen 1 milyonun üzerinde kişi katıldı.

Erbakan siyasi hayatını Milli Görüş olarak ifade edilen çizgide yürüttü. Milli ve manevi değerlerin öne çıktığı, Türkiye'nin tarihi rolüne tekrar döneceği, İslam dünyası ile ekonomik, siyasi ve kültürel işbirliği ve dayanışmayı savunan bu hareket Türk siyasi hayatının en önemli çigilerinden birini oluşturdu.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 11:24