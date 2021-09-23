Ertuğrul Osman Osmanoğlu 12 yıl önce bugün vefat etti

Ertuğrul Osman Osmanoğlu, 23 Eylül 2009'da 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Osmanoğlu, imparatorluk döneminde sarayda dünyaya gelen son şehzadeydi.

İkinci Abdülhamid'in oğlu Şehzade Burhaneddin Efendi'nin çocuğu olan Osmanoğlu, 18 Ağustos 1912'de Nişantaşı Sarayı'nda dünyaya geldi. Çocukluk günlerindeki unvanı "Şehzade-i civan-baht, devletlu, necâbetlu Osman Ertuğrul Efendi Hazretleri" olan şehzade, Birinci Dünya Savaşı yıllarında babası ve kardeşi Şehzade Fahreddin Efendi ile beraber Viyana'ya yerleşti ve Avusturya-Macaristan İmparatoriçesi Marie Theresa tarafından kurulmuş olan İmparatorluk Lisesi "Theresianum"u bitirdi.

3 Mart 1924'te hanedan mensuplarının Türkiye'den sınırdışı edilmelerinden ve Türkiye'ye girişlerinin yasaklanmasından sonra Paris'e geçen şehzade burada siyasal bilgiler okudu ve hayatının daha sonraki yıllarını Amerika'da geçirdi. 1940'lı senelerde New York'ta iş hayatına atıldı, şirketler kurdu, özellikle Güney Amerika'da faaliyet gösterdi ve 1980'lerin başında şirketlerini kapatıp emekli olana kadar Amerika kıtasının bir ucundan diğerine dolaşıp madenler açtı.

İlk evliliğini 1947'de Gulda Twerskoy adındaki Güney Afrikalı bir hanımla yapan şehzade, hanımının 1985'teki vefatından altı sene sonra, New York'ta hayatını bir başka hanımla, Afganistan'a yüzyıllarca hakim olan, art arda krallar yetiştiren Payendehân ailesinin mensubu ve İstanbul'un önemli hastanelerinden birinin kurucusu olan Dr. Pakize Tarzi'nin kızı Prenses Zeynep Osman'la birleştirdi. Vatanını 1924 sürgününden 67 yıl sonra ilk kez 1991'de gören şehzade, sonraki yıllarda Türkiye'ye sık sık geldi.

Hanedanın Türkiye'den sınırdışı edilmesinden sonra tam 80 sene boyunca vatansız yaşayan Osmanoğlu, Türk vatandaşlığına yeniden 2004 yılında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alınmıştı.