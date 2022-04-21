Etek öpmek bidatı

Kanunî Sultan Süleyman’ın torunu ve II. Selim’in oğlu Sultan III. Murad Han 1574 yılının 22 Aralık Çarşamba günü tahta çıkmış ve o gün Topkapı Sarayı avlusunda yapılan cülûs merasiminde devrin vezir-i a’zamı Sokollu Mehmed Paşa, etek öpmek suretiyle yeni bir bidata sebep olmuştur.

Osmanlı tarihinde ilk defa görülen bu hareket, saraya dalkavukluğun girmesinde mühim bir rol oynamış ve Sokollu’nun bu bidatı bir âdet hâlinde devam etmiştir.