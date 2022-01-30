Ezanın Aslına Çevrilmesi ve Basındaki Yankıları (5-18 Haziran 1950)

Ezan, ibadete yapılan bir çağrı olarak, Hz. Peygamber (SAV)

zamanından bu yana Arapça olarak okunmaktadır. Hz. Peygamber (SAV) döneminde,

Bilal-i Habeşi’nin ilk ezanından sonra, değişik toplumlarda değişik makamlar

kazanmış ise de, dilinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. "Şeair" olma

özelliğini de Arapça’daki formlarıyla korumuştur. Bu açıdan, ezanın "şeair-i

islamiye"den olma özelliğini koruması asli şekliyle okunmasına bağlıdır.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren başlayan reform tartışmaları içerisinde en

önemli konu ezan olmuştur. Biz bu çalışmamızda, dinde reform tartışmaları ile

gündeme gelen ezan tartışmalarını,özetleyerek, ezanın yeniden asli şekline

çevirme süreci olan 5-18 Haziran 1950 tarihleri arasında basında yapılan

müzakereleri inceleyeceğız.

Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur

Köylü anlar manasını namazdaki duanın…

Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur’an okunur,

Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüda’nın.

Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!

Ziya Gökalp’ın yukarıdaki şiirinde hasreti çekilen dinde

reformun önemli bir teşebbüsü 1928 yılında yapılır. İlahiyat Fakültesinin

öncülüğünde, İslam dininde reform ve modernleşme sorununu incelemek ve

üniversite kanalıyla MEB’na tekliflerde bulunmak üzere bir komisyonun kurulması

kararlaştırılır. Komisyon tarihçi, ilahiyatçı, psikoloji ve mantık

profesörlerinden oluşmuştur. Komisyon çalışmalarını tamamlar ve şu tavsiyelerde

bulunur:

1- Oturacak sıraları, gardropları olan temiz, düzenli camilere

ihtiyaç vardır. Halk buralara temiz ayakkabıları ile girecek.

2- Bütün dua ve hutbeler Arapça değil, ulusal dilde (Türkçe)

olmalıdır. Camilerin iyi yetişmiş müzisyen ve müzik aletlerine ihtiyaöcı vardır.

Modern ve kutsal enstrümantal müzik ihtiyacı acildir.

3- Basılı hutbe dizileri yerine, felsefe eğitimli vaizlerin

yetkisinde dini rehberliğe geçilmelidir. (Bernard Lewis; Modern Türkiye’nin

Doğuşu, s. 409-411 )

Yukarıdaki tavsiyelere ön ayak olan İlahiyat fakültesine, ilgi

gittikçe azalarak, öğrenci sayısı 284’den 20’ye düşmüş, imam hatip okullarıyla

birlikte 1932’de kapanmıştır. Camileri, kiliseleştirmeyi tavsiye eden bu

kararlardan sadece Türkçe ezan uygulanmıştır. Bu doğrultuda 1932 yılından

itibaren (Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla) Arapça ezan okuma yasağı

getirilmiş, 1939 yılından itibaren de bu kanuna uymayanlara para ve hapis cezası

geti-rilmiştir. Laiklikle hiçbir alakası olmayan bu uygulamayla devlet, dinin

karşısındaki tarafsızlığını yitirmiş ve dinin hükümlerine müdahale etmiştir.

Menderes’in Ezanla ilgili Açıklamaları

Daha önceleri Tokat milletvekili Ahmet Gürkan (31 Mayıs 1950) ve

Kayseri milletvekili İsmail Berkok Paşa ile 13 arkadaşı tarafından (2 Haziran

1950) ezanın aslına çevrilmesi hususunda iki teklif meclise verilmiş bulunmakla

beraber başbakan Adnan Menderes’in basında çıkan mülakatından (5.6.1950 Zafer

Gazetesi) sonra ilk tepkiler gelmeye başlamıştır.

Zafer Gazetesi başyazarı Mümtaz Faik Fenik’ in sorusu üzerine

Adnan Menderes şu açıklamayı yapmıştır:

"Her taassup cemiyet hayatı için zararlı neticeler doğurur.

Cemiyet hayatında esas değişikliklerin yapılabilmesi evvelâ taassup zihniyetinin

yıkılmasına bağlıdır. Bu hakikatin iyice kavranmış olması neticesidir ki, Büyük

Atatürk bir takım hazırlayıcı ön inkılâplara başlarken taassup zihniyetiyle

mücadele etmek lüzumunu hissetmişti.

Ezanın Türkçe okunması mecburiyeti de böyle bir zaruretin

neticesi olarak kabul edilmelidir. Zamanında çok lüzumlu olan bu mecburiyet ve

tedbir diğer tedbirlerle birlikte bugünün hür Türkiye’sine zemin hazırlamıştır.

Ezanın Türkçe okunmasına mukabil cami içinde bütün ibadet ve

duaların din dilinde olması garip bir tezad teşkil eder gibi görünür. Bunun

izahı arzettiğim gibi, geçmişteki hâdiselerin hatırlanmasına ve taassup

zihniyetine karşı mücadele zaruretinin kabul olunmasına bağlıdır. Aradan bunca

yıllar geçtikten ve vaktile zarurî görülen ısrar bu sefer vicdan hürriyetine

karşı bir taassup teşkil eder.

Şimdi meselenin lâiklik ve vicdan hürriyeti bakımından halline

sıra gelmiştir. Dini, siyasete karıştırmak ve dini ibâdetler âmme nizamına ve

umumî âdaba aykırı olmamak şartile herkesin dinî vecibe ve ibadetlerini

serbestçe yerine getirebilmesi vicdan hürriyeti ve lâiklik esası bu anlayışa

göre tesbit edilmiştir.

Diğer inkılâplarımız gibi lâiklik esasının da muhafazası bugün

için ancak prensiplere bağlı kalmakla mümkündür. Halbuki umumî âdaba ve âmme

nizamına hiçbir aykırılık göstermiyen ezan meselesinde memnu’iyetin devamı

lâiklik prensibini menfi cihetten zedelemek mânasını tazammun eder.

Tekrar edelim ki, irtica, taassuba, geriliğe karşı mücadeleyi

ancak prensiplere sıkı sıkıya bağlı kalmakla mümkün görüyoruz.

Bu izahımın milletimize malolmuş inkılâplarımızın tamamıyla

korunacağı mânasını taşıdığını da ayrıca tafsile lüzum görmemekteyim.

Hükümet olarak ezan meselesi hakkında görüşümüz bundan

ibarettir. Ancak kanunî hükümlerle de alâkalı olan bu meselenin gerek prensip,

gerekse grubumuzca lüzum görüldüğü takdirde kanunda değişiklik yapmak bakımından

Meclis Grubumuza arzı ve Grubumuzca alınacak karara göre olunması pek tabîîdir.

(Zafer Gz. 5.6.1950 – Sebilürreşad, c. IV.S. 80, Haziran 1950.

s.71)

Bu açıklamanın yayınlandığı gün Son Posta Gazetesi de

okuyucularına haberi duyurmuştur. Bu gazete de başyazar Fenik’ in sorusu üzerine

yapılan açıklamayı aynen ve yorumsuz vermiştir (Son Posta 5.6.1950).

Yeni Sabah Gazetesi, Başbakan’ın beyanatına atıfta bulunmuş ve

ezan konusunda DP meclis grubunda görüşmelerin yapılacağını yazmıştır. Hiç

beklenmedik bir zamanda yapılan bu açıklamanın Muhalefet Partisi tarafından hoş

karşılanmadığı ve Atatürk İnkılâbını zedeleyeceği ifade edilerek halk arasında

da müsbet ve menfi tesir meydana getirdiği kaydedilmiştir. Yapılan yorumda;

"Menderes Kabinesinin almak istediği bu kararda inkılabımıza

karşı bir hürmetsizlik olmadığı gibi bunu takiben bazı buna benzer hallerin de

tevali edeceği yolunda bir şey düşünmek çok yanlış olur. Bu kararın alınmasının

en büyük âmili, Arapça ezan meselesinin hemen bütün köylerde, köylüler arasında

husumet yarattığı ve onları birbirine düşürdüğü…" ifadelerine yar verilerek

karara olumlu yaklaşılmıştır. (Yeni Sabah, 6.6.1950)

"Hiç şüphe yok ki kötü fikirliler bu mevzuu istismar etmeye

yeltenecekleri aşikardır." ifadelerine yer verildikten sonra DP’nin seçim

beyannamesi ve hükümet programında herhangi bir kayıt olmadığı halde bu

teşebbüse girişilmesi Muhalefet Partisinin tepkisine yol açtığı bildirilmiş,

yazının devamında Ankara Üniversitesi’nden 150 talebe, “Sayın Adnan Menderes,

Başbakan, Anara, şeklinde başlayan telgraflarında şunları yazmışlardır:

Başbakan’a çektikleri telgrafı nakletmiştir:

“Ezanın serbestisi mevzuunda verdiğiniz beyanatı derin bir

memnuniyetle okuduk. Laikliğin bütün icapları ile tatbiki hususundaki kararınızı

ve serbest din, serbest devlet düsturunu teyid etmek zımnında gösterdiğiniz

âsilane cesareti bütün kalbimizle tasvip ediyoruz. Vicdan hürriyetinin teminini

tehalük ve hasretle bekleyen biz üniversite gençleri, milletimizin en başta

gelen arzularından birinin tahakkukunu görmekle sonsuz bir bahtiyarlık

duyuyoruz. Bu vesile ile minnet ve şükranlarımızı arzeder, hürmetlerimizi teyid

ederiz.”

Ankara Üniversitesi gençlerinden 150 imza (Yeni Sabah Gz.

7.6.1950)"

Gazetenin İzmir’den (telefonla) verdiği başka bir haberde ise

konunun İzmir’de umumiyetle iyi karşılandığı; din adamlarına göre lâiklik

prensibinin gereği ezanın Arapça okunması olduğu, din konusunda vatandaşların

serbest bırakılmalarının doğru bir hareket olacağı belirtilmiştir. Aksi görüşte

olanlara göre ise; bunun inkılâba aykırı olduğu, ezanın Arapça okunmasından

sonra "milletin eski devir âdet ve ananelerinin hortlamasına intizar edeceğini

iddia ettiklerini" bildirmiştir (Yeni Sabah 7.6.1950).

Ezana dair Laleli Camisi’nin İmamı Mustafa Ayni’nin şu

açıklaması basında yer almıştır.

"Başbakanımızın işaret buyurduğu gibi, minarede ezan Türkçe

okutuluyor, camide ibadet ise Arapça yapılıyor. Sonra, ezan o kadar yanlış

Türkçeleştirilmiş ki… Tanrı, Allah manasına gelmez. Türkçe’de Allah

kelimesinin karşılığı çalap kelimesidir. ‘Tanrı’dan başka yoktur tapacak’ da

doğru bir tercüme değildir. İslam dininde "tapmak" yoktur. Bu acayip

yanlışlıkların biran evvel düzeltilmesi lazımdı… Bu hareket Türkiye’deki

milyonlarca Müslümanla beraber, yurtdışındaki Müslümanları da memnun

bırakacaktır. Çünkü; Türkiye hariç, dünyanın hiçbir Müslüman memleketinde ibadet

oranın lisanı ile yapılmadığı gibi, ezan da Arapça’dan başka bir dil ile

okunmaz. Arapça ezan okunulmasına izin verildiği tarihten itibaren Türkiye’de

hakiki laikliğin temeli atılacaktır. Bu tahakkuk ettikten sonra, her vatandaş

vicdanen hür olabilecek ve dünya müslümanları arasındaki vahdet tam olarak

teşekkül edecektir. (Yeni sabah 6.6.1950).

Okuyucularına ilk sayfadan haberi veren bir başka gazete de

CHP’nin yayın organı olan Ulus Gazetesi’dir. Açıktan değil de gençler ve

münevverlerin alınan karardan hoşnut olmadıklarını belirtirken; "… umumiyetle

gençler ve münevverler, Atatürk’ün inkılap yapısında bir gedik mevzubahis

olduğunu belirterek teessürlerini ifade etmekte ve birçokları da işin bu kadarla

kalıp kalmayacağını sormaktadır. DP’nin seçim beyannamesinde ezan hakkında bir

vaad olmadığı halde yeni iktidarın bu tedbiri almak zaruretini duyması, bu parti

propagandacılarına atfedilen birçok vaadler gibi bunun da parti ileri

gelenlerinin malumatı tahtında seçmenlerin kulağına fısıldadığı kanaatini bir

çok kimselerde uyandırmıştır," ifadelerinden sonra "…ezanın Arapça okunması

kararından memnun kalan grubun 70-80 kişi olduğu haber verilmektedir. Buna

karşılık DP milletvekillerinden münevver ve genç kalabalık bir grubun

Cumhuriyeti ve İnkılabı Türk gençliğine emanet için Atatürk’ün söylediği sözleri

hatırlayarak eza duydukları da öğrenilmiştir" haberine yer verilmiştir (Ulus Gz.

6.6.1950) .

Bir başka gazete "…. ezan bahsinde bugünkü fiili durumu

laiklik ve vicdan hürriyetine aykırı telakki edenlerle halkın dini hissiyatına

mutlak olarak saygı gösterilmesini isteyenler arasında memnuniyetle

karşılanmıştır…. Bununla beraber beyanatın muhtelif cephelerden çeşitli

tefsirlere yol açtığı da bir vakıadır… Başbakan laiklik prensibini mahfuz

tutmak bakımından görüşlerinde samimî olabilir. Fakat işin bir de inkılapçılık

cephesi vardır. Böyle bir hareket inkılabın esas prensiplerini zedeler… daha

bazı tavizlere yol açacağı endişesini uyandırıyor… laiklik prensiplerini

korumak şartıyla ezana müsaade etmenin inkılap esaslarında en küçük bir tavizde

bulunmak manasına asla gelmediği ve gelmeyeceği yukarıdaki mülahazalara cevaben

belirtiliyor (Yeni İstanbul 6.6.1950).

Basındaki Tartışmalar

Başbakanın, ezanın Arapça okunması ile ilgili haberin

yayınlandığı tarihten, tasarının kanunlaştığı tarihe (5-17.6 1950) kadarki

sürede bir çok yazar konuya değinmiştir. İlk dikkati çeken husus, olaya karşı

olanların dahi temkinli yaklaşımlarıdır. Kabaca bir sıralama yaptığımızda

tepkileri üç gruba ayırmak mümkündür. Karara sert bir şekilde karşı çıkıp

dehşete kapıldıklarını yazanlar, olaya karşı çıkmamakla birlikte temkinli

yaklaşanlar ve kararı büyük bir memnuniyetle karşılayanlar. Bu yazıları söz

konusu 15 günlük süredeki gazetelerin hemen hepsinde görmek mümkündür.

Ulus gazetesinden Kemal Zeki Gencosman okuyucularına seslenirken

"Ezanın Arapça okunacağını öğrendiğim bu sabahtan beri (6 Haziran) perişan bir

halde olduğumu sizden neye gizleyeyim? Etime bıçak saplansa bir damla kanım

çıkmaz. Hükümet gazetesinin (Zafer Gz. ni kastederek) Atatürk inkılaplarının bir

taraftan didiklenmeye başlandığını teşhir eden büyük manşetini gördüğüm andan

itibaren içimi derin bir ümitsizlik kapladı. Sabahtan beri kara kara

düşünüyorum. Tüylerim diken diken oluyor."

Aynı gazeteden Prof. Yavuz Abadan şu ifadelere yer vermiştir:

"Arapça ezana dair bu beyanatı okuyunca içimde bir ürperme duyduğumuzu

saklayamayacağız. Demek ki DP icraata Arapça ezan okunmasına yeniden imkan

vermekle başlayacaktır. Orta çağın dini hurafelerinden temizlenmiş laik bir

zihniyete karşı gelmektir bu …"

Yine Ulus Gazetesinden Feridun Osman Menteşeoğlu

"…inkılaplarımız muasır medeniyet yapımızın kilit taşlarıdır. Onlardan

herhangi birini çekip çıkarmanın tabiat kanunlarına uygun bir reaksiyonla

diğerlerini de sarsabileceği daima uykularımızı kaçıran bir ihtimaldir" diyerek

düşüncelerini aktarmıştır.

Ulus gazetesinden bir başka yazar üzüntülerini şu şekilde dile

getirmektedir." Bugün Türk ülkesinde Müslüman Türkleri camiye çağırmak için

Türkçe ezan okunuyor ve ne zaman bir yerde irticaın en çerden çöpten tarafları

bir kımıldanış yapmaya yeltenseler Allah’ın ve Peygamberin adını da hürmetten

düşürerek Arapça ezan okumaya kalkışıyorlar. Yeni meclisin ve yeni kabinenin ilk

işlerinden birisi herhalde Arapça ezanı hortlatmak olmayacaktır. Çünkü inkılap

nesilleri bunu geriye dönmenin ve yapılanları yıkmanın bir başlangıcı

sayabilirler. Fakat bir tek milletvekili bile böyle bir teklifi yapmamalı idi "

(T.İ. Ulus, 5.6.1950).

T.İ. adlı yazarın ezanın Arapça okunması ile "Allah’ın ve

Peygamberin adını da hürmetten düşürüyorlar" yorumunu yapması çok dikkat

çekicidir.

Zaman gazetesi ve Akşam Postası’nda yazan Nusret Safa Coşkun

dehşet içindedir: "Başbakanın beyanatı bizi dehşete düşürdü. Mareşalin cenaze

töreninde (Fevzi Çakmak’ın) azametini gördüğümüz tekbirci kütleyi, yurdun dört

köşesindeki benzerlerini sevinçlerinden çıldırtmak için bundan daha güzel bir

vaid olamaz… İnkılap prensipleri ile alakalı bir kararın değiştirilmesine asla

taraftarlık edemeyiz. Vatandaşın şapkayı seçmek hürriyeti yok mu? Eski yazının

talik, sülüs, rik’a marifetlerine ne buyurulur? Arapça ezanın metninin vicdan

hürriyeti ile bir alakası yoktur. "Tanrı uludur" nidâsını beğenmeyen içinden

dudakları arasından "Allah û ekber" desin. Bazı zümreleri memnun etmek için bu

mesele ortaya atılmıştır. Bu ateşle oynamaktır." Yazar bu ifadeleriyle

Demokratların giriştiği hareketin tehlikesine dikkat çekmektedir.

Yukarıda sıraladığımız görüş ve düşüncelerde Arapça ezana karşı

çıkıldığı ve Atatürk İlkelerinin bu olayla zedelenerek gedik açılacağı açıkça

ifade edilmiştir. Ancak bu görüş ve düşüncelere sahip olanların önemli bir yekûn

teşkil ettiğini gazetelerden görmek mümkün değildir. Diğer tepkilerden bazıları

aşağıya alınmıştır.

Milliyet Gazetesi’nden Ali Naci Karacan yazısında şu ifadelere

yer vermiştir: "Mustafa Kemal, bazılarının çok yanlış olarak zannettiği gibi,

din düşmanı değildi, laikti. Din ıslahatçısı da değildi. Ezanın Türkçe

okunmasını istemekle bir reform hareketine girişmiş değildi… Ezan, ne

karşısında dini istiğrak duyulan bir ayeti kerime, yahut herhangi bir içtimâi

akide telkin eden bir hadis-i şerif değildir. Türkçe okunursa cami daha

kalabalık olur." Karacan da bu ifadeleriyle Türkçe ezana taraftar olduğunu

göstermektedir.

Son Telgraf’tan Ethem İzzet Benice’nin görüşleri de şöyledir:

"Atatürk inkılapları bir bütündür. Bu bütünün bir halkası koparıldı mı ötekiler

de birbirini koparır. Medrese, türbe, tekke, Arap harfi, Arapça tedrisat gelir.

Kur’an-ı Kerim okuyabilmek için Arap harfi ve Arapçayı okuyup yazmak gerekmez

mi?

Vatan Gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman karara karşı

olmadığını ifade ederken;"Biz de Adnan Menderes gibi nikbiniz. Arapça ezan

hakkındaki yasağın kalkması, taasup meylini desteklemeyecek, aksine olarak

hiçbir hükümet müdahalesi ve baskısı olmadan Türkiye’de tam bir vicdan hürriyeti

ruhunun gelişmesi ve inkılap ruhunun, halkın arzusu ile dini sahalara nüfûz

etmesi için hayırlı bir inkılap noktası olacaktır. Şimdilik dine karşı yalnız

esrarlı bir hasret duyan münevver gençler işte o zaman dini sahalarda faziletin,

feragatin, fedakarlık hazzının hayırlı ve canlı kaynaklarını keşfedeceklerdir,"

diyen Yalman "… Arapça ezanı yasak eden kanunun kalkmasını bekleriz. Yalnız

"din lisanı" (bazı yayın organlarında ezanın "din dili ile" okunması ifadeleri

için) kullanılmasına aklımız ermedi. Bunun bir sehiv olduğunu farz ediyoruz.

Kanun kalktıktan sonra isteyen Arapça okuyacaktır. Fakat biz öyle sanıyoruz ki

bu serbestiye rağmen kendi anadilini kullanmağı tercih edenler çok olacaktır"

demekten de kendini alamamıştır.

Yeni Sabah Gazetesi’nin, gazetenin adını taşıyan başmakalesinde,

Başbakanın açıklamalarına gösterilen tepkiler haksız bulunarak iktidarın doğru

yolda yürüdüğü belirtilmiş "… ezici bir çoğunluğun İslam dinine sahip

oldukları bedahet ve vakıasından kat-ı nazar – hangi dil ve vasıta ile halkın

mabedlere çağrılacağını münakaşa mevzuu eylemek insanlık zeka ve fikir

terakkiyatı ile adeta istihza eylemektir… T.C. Hükümetinin herhangi bir

kilisede çalınacak çanın sesi, rengi, ahengi hususunda en ufak bir müdahale

yaptığı var mıdır ve böyle bir karışma akıldan geçmiş midir?… Müslümanların

camilerinin davet tarzına karışılması, din ile devlet işlerinin ayrılmasında tam

isabetle ve kavrayışla hareket edilmemesinin bir neticesidir… Müslümanlar

ancak şu dil ve şekilde çağrılır diye bir kanun çıkarmak ve bu kanuna aykırı

hareket ederek, bin üç yüz küsûr yıldır âdet olan tarzda davet yapanları hapse

tıkacak hükümler koymak… tam bir mantıksızlık ve taassup eseridir," denilerek

kanunun biran önce çıkarılması istenmiştir.

Zafer Gazetesi başyazarı Mümtaz Faik Fenik’in görüşleri de

şöyledir: "…Adnan Menderes’in sözleri ileri görüşün mahsûlüdür… ezanın

Arapça okunabilmesi vicdan hürriyetinin bir neticesi olarak lazım gelir… zaten

ezanın Türkçe okunması tamamlanmış bir din reformu da sayılamaz. Çünkü ezan

Türkçe okunduğu halde, camilerde ibadet Kur’an diliyle yapılmaktadır…

Demokrasi inkılabımıza canla başla bağlanmış olan inkılapçı gençliğimizin,

Anayasanın laiklik prensibini ve kamu haklarını hararetle müdafaa etmesi kadar

tabii bir şey olamaz."

Aynı gazeteden Muhip Dıranas şunları yazar: "…Neymiş? Arapça

ezana müsaade etmek, Atatürk’e ve inkılaplarına ihanet etmekmiş. Ama hürriyet ve

demokrasi rejiminde siz, laikliği titiz bir hassasiyetle koruma gayretinde

olduğunuzu söylersiniz, Allah’la kulun arasına girmeyeceğiz dersiniz, sonra

bütün Türk Müslümanlara bir kanunla emretmekle inad edersiniz. Ezanı benim

istediğim gibi okuyacaksın. Bu da laiklik!" diyerek muhaliflere seslendikten

sonra devam eder. "Halbuki buna düpedüz ibadete müdahale ve Allah’la kulun

arasına girme denir. İsteyen müezzin ezanı Türkçe okur, isteyen mümin de

minaresinde Türkçe ezan duyulan camiye gider; ama isteyen müezzin de, müsaade

buyuralım da, ezanı Arapça okuyabilsin ve isteyen Müslüman Arapça ezan okunan

camide namazını kılsın. Laiklik budur," diyen DIRANAS makalesini şu cümlelerle

noktalar: "Demokrat Parti, Atatürk’ün bir taneliğine ve inkılaplarının

kudsiyetine en büyük titizlikle bağlıdır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Yeni Sabah Gazetesi’nde ULUNAY adıyla yazılan makalede, ezan

münasebeti ile başlayan ve laiklik konusunu da içine alan yazıda; "pek yakından

tanıdığım yaşlı bir kadının evkaf tahsildarı ile" aralarında geçen bir konuşmayı

aktarır:

"Bir gün kapı çalınır, tahsildar arz-ı endam eder.

– Evkaf vergisi için geldim. Kadın başını cumbadan çıkarır:

– Bu da nedir?

– Hanım… Senin anlayacağın, camilerin, mescitlerin tamiri,

muhafazası için herkese tahmil edilen para…

Kadın:

– Ayol ! Der, ben laik oldum. Ne parası verecekmişim?!

Bunu bana anlattıktan sonra:

– Böyle dedim ama dinletemedim… Yine paraları verdik!

İşte çoğumuz laikliği böyle anlamışızdır."

Zafer gazetesinin ‘Taviz Vermiyoruz’ başlıklı makalesinde; "…

aradan seneler geçtikten ve taassup millî bir tehlike olmaktan çıktıktan sonra

millet iradesine dayanan hürriyetçi bir parti serbest ve tek dereceli seçim

yoluyla iş başına gelmiş bulunmaktadır… vatandaşa dilediği şekilde ezan

okuması için serbesti tanımak ne irticaı tasviptir; ne de lüzumsuz bir tavizdir.

Doğrudan doğruya Anayasanın kabul etmiş olduğu bir hürriyeti iade temekten

ibarettir. Bunu böylece kabul etmeyerek, vicdan hürriyeti çerçevesi içinde

mütalaa edilmek icap eden bir ibadet davetini kayıtlandırmayı makul bulanları

bugünün hürriyet telakkisini kavramamış ve demokrasi aleminin din cephesini

tetkike cesaret bulamamış saymak ve binnetice bunların yaygaralarına da

aldırmamak lazımdır" (O.K. 12.6.1950).

Arapça ezan konusundaki tartışmalara, Diyanet İ.B. Hamdi Akseki

de katılmıştır: " Ezan dilinin kanunen serbest bırakılacağına dair haberlerin,

yurdun her tarafında memnuniyet ve tasviple karşılandığı, bu husustaki

itirazların hep Halkçı Parti ve ona bağlı çevrelerden geldiği öğrenilmiştir. Bu

kanaati kuvvetlendiren sebeplerden biri de, eski iktidar partisi organlarının bu

laik hareketi boğmak ve akim bırakmak için kopardığı feryatlardır. Seçim

arifesinde Halk Partisinin dini siyasete alet etmek gibi laiklik prensibi ile

kabil-i telif olmayan hareketlere teşebbüs etmesi, bu partinin Atatürk

İnkılaplarını nasıl tefsir ettiğine kuvvetli bir delil olsa gerektir. Esasen

Arapça okunmasının taassup veya irtica ile ilgili gösterilmek istenmesi,

demokratik anlayış ile aykırı telakki edilmektedir.

Esasen mabedlerimizin içindeki ibadet dili ile ezan dili

arasındaki fark, öteden beri nazar-ı dikkati çok çekmekteydi. Yeni hükümetin

alacağı bildirilen kararla, Türkiye’mizde vicdan hürriyetinin yeni bir safhası

açılmış olacağı tabiidir (Yeni Sabah 8.6.1950).

Makale ve yazılarından aktarmalar yaptığımız yazarlarımızdan

hemen tamamı Arapça ezan okunması olayına laiklik anlayışından öte Atatürk

ilkelerinde bir gedik açıldığı ve bunun arkasının geleceğini ileri sürerek karşı

çıkmışlar ve böyle bir kararı tasvip ve kabul etmediklerini açıklamışlardır.

Tarafsız bakmaya çalışanlar yasağa karşı olduklarını beyan

etmekle beraber, serbestiyet halinde ezanın ekseriyetle Türkçe okunmaya devam

edeceğini ve bunun daha iyi olacağını belirtmişlerdir.

Arapça ezanı savunanlar; laikliğin din ve vicdan hürriyetinin

teminatı olduğu düşüncesinden hareketle, mevcut durumun Anayasa ve laikliğe

aykırı olduğunu, bunun Atatürk ilkelerini zedelemeyeceğini, Atatürk zamanında

yapılan ve insan haklarıyla çelişen reformların günün şartlarından

kaynaklandığını, şimdi ise böyle bir durumun mevcut olmadığını iddia

etmişlerdir.

Ezanın Aslına Çevrilmesine Dair Kanun Teklifleri

DP Meclis gurubu 13 Haziran günü saat 15:00 te basına kapalı

olarak yaptığı toplantıdan sonra; "…DP’nin laik anlayışına uygun olarak ezanın

Türkçe okunması hakkındaki kanun maddesinin yürürlükte tutulmasına Partice lüzum

olmadığı kanaatine varılmıştır. Yarınki meclis toplantısında hükümetin teklifi

meclis umumi heyetine arz edilecektir," açıklaması yapılmıştır. Ezanın

istenildiği dilde serbestçe okunabileceği hakkındaki kanunun kabul edileceğine

ve bunun aksine ceza kanununda mevcut hükümler Ramazandan evvel kalkmış

bulunacağına şimdiden muhakkak nazarıyla bakılabilir (Son Posta 14.6.1950).

Ezanın aslına çevrilmesiyle ilgili üç ayrı kanun teklifi meclise

sunulmuştur. Bunlardan ilki Tokat Milletvekili Ahmet Gürkan’ın 31.5.1950 tarihli

teklifidir:

I-Tokat Milletvekili Ahmet Gürkan’ın teklifi:

"T.C.K. 526/2 fıkranın tadili hakkında tanzim edilen gerekçe ve

tasarı iki parça halinde sunulmuştur.

Kanuniyet kesbetmesi için ivedilikle müzakere edilmek üzere

gerekli komisyona sevkini ve kanunlaşmasını saygı ile teklif ederim".

Gerekçesi şöyledir:

Devletimizin Anayasamızda tespit edildiği gibi lâik olması ve

lâikliğin ise devlete din müesseselerinin yekdiğerinden ayrı tutularak birbirine

karıştırılması mânâsına gelmesi itibariyle kanunların bu esaslar dairesinde

ayarlanması icap ettiği gibi lâikliğe aykırı olan kanunların da buna muvazi

olarak tadili icap eder.

Esasen bütün demokrat ve medenî memleketlerde bu esas kabul

edilmiş ve din işleri devlet teşkilâtından ayrı tutularak din adamlarının dinî

bilgilerine terkedilmiş bulunduğu bir hakikattir. Şu hale göre dine taallûk eden

işlerden devletin elini tamamiyle çekmesi ve bu mânevî varlığı ilâhiyatçıların

bilgilerine, daha doğrusu ihtisaslarına terketmesi bir zaruret halinde karşımıza

dikilmektedir.

Sabık iktidarın lâikliği din aleyhinde tefsir etmesi suretiyle

ve bu cümleden olarak iman ve âmelden mürekkep müslümanlık dinin amele taallûk

eden ezan ve kametin Türkçe okutulmasını mecbur tutması lâiklik prensibini ihlâl

ve Anayasanın verdiği vicdan hürriyetine tecavüzdür. Lâik bir idârenin bir

hıristiyan mabedinde çalınan çan tokmağını şu kadar veya şu şekilde vuracağı

hususlarına müdahale etmesi nasıl bir haksızlık teşkil ederse, aynı şekle muvazi

olan ezan ve kameti şu şekil veya şu lisanla okutmak istemesi de o nisbette

haksızlık, hattâ din vicdan hürriyetine bir tecavüzdür.

Hakkiyle ve ilmî bir şekilde Türkçe’ye tercüme dahi edilemeyen

ezan ve kamet Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kabul edilecek şekli ne

olursa olsun hâlen bu mevzûda lâiklik prensiplerini ihlâl eden T.C.K. 526/2

fıkrasındaki (veya Arapça ezan ve kamet okuyanlar) kaydının kaldırılması

suretiyle mezkûr maddenin ekli tasarı şeklinde tadilinde zaruret görmekteyiz. Bu

zaruret, çeşitli ırk ve lisanlara sahip 500 milyondan fazla müslümanın kabul

ettiği, hattâ hangi hıristiyan memleketinde yaşarsa yaşasın tatbikatında asla

güçlük çekmediği bu ibadet usulüne medenî ve lâik bir devlet olarak müdahale

etmemiz bariz bir hatadır. Bu bakımdan ekli tasarı hazırlanmış bulunuyor.

1. T.C.K. 526 ncı maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde

tadil edilmiştir:

2. Şapka iktisasi hakkında 671 sayılı kanunla, Türk harflerinin

kabul ve tatbikine dair 1353 sayılı kanunun koyduğu memnu’iyet veya

mecburiyetlere muhalif hareket edenler, üç aya kadar hafif hapis veya on liradan

yüz liraya kadar para cezası ile cezalandırılır.

3. Bu kanun neşri tarihinden itibaren yürür.

4. Bu kanunu icraya Adalet ve İçişleri Bakanları memurdur.

II- Kayseri milletvekili İsmail Berkok ve 11 arkadaşının, Türk

Ceza Kanununun 526. maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun

teklifi :

4696 sayılı Anayasa Kanununun ikinci maddesinde mündemiç

(Lâiklik) kelimenin mânası,devlet işlerince dinin,din işlerinde de devletin

karışmaması, din ile dünya işlerinin ayrılması şeklinde tefsir ve kabul

edilmekte ve aynı kanunun 75 inci maddesinin son kısmında ise (… güvenliğe ve

edep törenlerine, kanunlar hükümlerine aykırı bulunmamak üzere her türlü din

törenleri serbesttir) denilmektedir.

Memleketimizde azınlıkta bulunan Müsevi ve İsevi vatandaşların

dini itikat ve âmel şekillerine hiçbir suretle müdahale edilmemiş ve bilâkis

tamamen serbest bırakılmıştır.

Bu toprağın hakiki evlâtları ve hakiki sahibi bulunan Müslüman,

Türk vatandaşların din ve vicdan hürriyetlerine, amel ve ibadet şekillerine de

müdahale edilmemek iktiza edeceğine ve Partimiz programının 14 üncü maddesinde

ise (… Partimiz lâikliğin din aleyhtarları şeklinde yanlış tefsirini reddeder,

din hürriyetini, diğer hürriyetler gibi , insanlığın mukaddes haklarından

tanır), diye yazılı olduğuna göre, müvekkillerimiz ve seçmenlerimiz bulunan

Müslüman Türk vatandaşların ısrarlı ve haklı isteklerine istinaden ezan ve

kametin tercüme halinde okunmasına dair 4055 sayılı kanunla değiştirilen Türk

Ceza Kanununun 526. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı (… veya Arapça ezan ve

kamet okuyanlar) ibaresinin kaldırılması hususunda hazırladığımız kanun

teklifini Yüksek Kamutaya arz ederiz.

İsmail Berkok (Kayseri), H. N. Yurdakul (Niğde), A. N. Asya

(Seyhan), Dr. F. Çobanoğlu (Erzurum), R. Topçuoğlu (Erzurum), S. Duman

(Erzurum), G. Yiğit başı ( Afyon K.), S. Kerman (Afyon K.), B. Oynağanlı (Afyon

K.), Ö Bilen (Ankara), H. R. Kudu (Tunceli), M. Zeren A. Kodoğlu (Maraş).

Hazırladıkları kanun teklifinin maddeleri:

Madde 1- 4055 sayılı kanunla değiştirilen Türk Ceza Kanununun

526. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı (… veya Arapça ezan ve kamet

okuyanlar) ibaresi kaldırmıştır.

Madde 2- Bu kanun neşrinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu kanun Bakanlar Kurulu yürütür.

III- Üçüncüsü hükümetin teklifidir:

Türk Ceza Kanununun 526. maddesinin değiştirilmesi hakkında

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 14/6/1950 tarihli

toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının

gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim.

15/6/1950 Başbakan Adnan Menderes

Kanun teklifinin gerekçeleri

1939 senesinde Ceza Kanununun 526. maddesinde eklenen fıkralar

arasında Arapça ezan ve kamet okuyanların tecziye edileceklerine dair bir hüküm

bulunmaktadır. Bu hükmün sevkini gerektiren mucip sebeplerde : Diyanet İşleri

Reisliğinin, teşkilâta yaptığı bir tamimle ezan ve kamet okunmasını menettiği ve

buna muhalif hareket edenlerin 526. maddesin ilk fıkrasıyla tecziyeleri mümkün

ise de, memnu’iyetin fertlere şümulünü sağlamaya bu müeyyidenin kâfi

gelemeyeceği ve Arapça lisanın eski zihniyete ve eski ananelere bağlayan

tesirinden halkı kurtarmak için fıkradaki hükmün ve bunun müeyyidesi olan ezanın

konulmasına lüzum hasıl olduğu, belirtilmektedir.

Halbuki Anayasanın Türk vatandaşı için tabii hak saydığı vicdan

hürriyetinin dokunulmaz bir hak olarak hürmete lâyık görülmesi gerekir her türlü

müdahaleden âzade kalmak iktiza ederken ana kanunlarla korunmuş bulunan din ve

vicdan hürriyetinden vatandaşı herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen mahrum

etmek ve bu hususu, kanuni ceza teyitleri altında bulundurmak doğru olmaz. Böyle

bir kayıtlama, Türkiye Devletinin esas vasıflarını gösteren Anayasanın 2.

maddesindeki lâiklik esasına da uygun düşemez. Din ile Devletin ayrılması ve

Devletin din işlerine karşı tamamen bitaraf kalmaları şeklindeki telâkkinin

ifadesi olan lâikliğin, ibadetin icra şekline taalluk eden herhangi bir faaliyet

veya faaliyet safhasında tadilini tazammum eder tarzda müdahalede bulunmamasını

zaruri kılan bir ana hüküm olarak muhafaza ve idame edilmesi zaruridir. Arapça

lisanın eski zihniyet ve ananelere bağlayan tesirinden halkı kurtarmak gayesinin

takip edildiğine taalluk eden görüşte de bugün için bir isabet mülahaza etmek

caiz olamaz. Kaldı ki: Kanunun tadilinden beri geçen uzun zaman içinde o zamanki

telâkki ve düşünüş şeklini değiştirecek mühim tebeddüller ve ilerlemeler husule

gelmiş ve bugün eski zihniyetin sadece bu gibi kanun müeyyideleriyle teminat

altına alınabilmesi mülahazası yerinde görülmemiştir.

Esasen, maddedeki cezai hükmün, ezan ve kametin yalnız Arapça

okunamayacağı ve fakat bunun dışında herhangi diğer lisanla okunabilmesindeki

cezai tazammum eden ifade şekli de bizatihi bir garabet arz etmekte bulunmuştur.

Bütün bu mülahaza ve sebeplerden başka, Müslüman Türklere

sebepsiz yere manevi huzursuzluk veren böyle bir yasağın demokrasi ile idare

olunan bir devlet nizamı içinde yer alabilmesi de müstahildir. Fıkranın tayyi

Müslüman Türklere muhakkak bir huzur ve vicdan rahatlığı verecektir.

Binaenaleyh, gerek büyük bir Müslüman vatandaş çoğunluğunu bu

huzur ve rahata eriştirmek ve gerekse Anayasa ile müeyyet lâiklik prensibine

Devletçe sadakat göstermiş olmak ve bilhassa ana hak ve hürriyetlerden olan

vicdan ve din serbestisini herhangi bir zorlama altında bulundurmamak

sebeplerinden ötürü Türk Ceza Kanununun 526. maddesinde mevcut ezan ve kametin

Arapça okunmasının memnu’iyeti hakkındaki hükmün kaldırılması gerekli

bulunmuştur.

Madde 1- Türk Ceza Kanununun 4055 sayılı Kanunla değiştirilmiş

olan 526. maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir.

Madde 526 – Salâhiyetli makamlar tarafından adli muameleler

dolayısıyla yahut âmme emniyeti ve âmme intizamı veya umumi hıfzısıhha

mülahazasile kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir emre itaat etmeyen

veya bu yolda alınmış bir tedbire riayet eylemeyen kimse, fiil ayrı bir suç

teşkil etmediği takdirde, bir aya kadar hafif hapis veya 150 liraya kadar hafif

para cezasıyla cezalandırılır.

Şapka iktizası hakkında 671 sayılı Kanunla Türk harflerinin

kabul ve tatbikine dair 1353 sayılı Kanunun koyduğu memnu’iyet veya

mecburiyetlere muhalif hareket edenler 3 aya kadar hafif hapis veya 30 liradan

600 liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır.

Madde 2— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3— Bu Kanunun Bakanlar Kurulu yürütür. A. Menderes

(Başbakan), S Ağaoğlu (Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı), Refik Ş. İnce (Milli

Savunma Bakanı), F. Köprülü (Dışişleri Bakanı), Z. Velibeşe (Eko. Ve Ticaret

Bakanı), N. Öz-san (G. Ve Tekel Bakanı), T. İleri (Ulaştır-ma Bakanı), H.

Özyörük (Adalet Bakanı), H. Ayan (Maliye Bakanı), F. Belen (Bayındırlık Bakanı),

Dr. R. Belger (Sa. Ve So. Y. Bakanı), N. İyriboz (Tarım Bakanı), H. Polatkan

(Çalışma Bakanı), muhlis Ete (İşletmeler Bakanı).

Adalet komisyonu teklifleri birleştirerek genel kurula

sunmuştur:

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 14/VI/1950

tarihli toplantısında karar verilen Arapça ezan okunması memnu’iyetini vazeden

Türk Ceza Kanununun 526. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı ile

yine bu konuda Kayseri milletvekili General İsmail, Berkok ve 11 arkadaşının ve

yine Tokat milletvekili Ahmet Gürkan’ın ayrıca yüksek Başkanlığa sunduğu kanun

teklifleri komisyonumuza havale duyurulmakla Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır

olduğu halde birleştirilerek incelendi.

Kanun tasarısı ve tekliflerinin gerekçe ve metinleri okunduktan

sonra esas itibariyle kabule şayan görülmüştür.

Hükümet gerekçesinde serdedildiği gibi, 1939 senesinde Türk Ceza

Kanununun 526. maddesine eklenen fıkralar arasında Arapça ezan ve kamet

okuyanların tecziye edileceklerine dair bir hüküm bulunduğu, bu hükmün sevkini

gerektiren mucip sebeplerde Diyanet İşleri Reisliğinin teşkilata yaptığı bir

tamimle ezan ve kametin okunmasını menettiği buna muhalif hareket edenlerin 526.

maddenin ilk fıkrasıyla tecziyeleri mümkün ise de, memnu’iyetin fertlere de

şümulünü sağlamaya, bir müeyyidenin kâfi gelemeyeceği ve Arapça lisanının eski

zihniyete ve eski ananelere bağlayan tesirinden halkı kurtarmak için ikinci

fıkradaki hükmün ve müeyyidesi olan cezanın konulması lüzum hasıl olduğunun

belirtildiği halbuki , Anayasanın Türk Vatandaşı için tabii hak saydığı vicdan

hürriyetinin dokunulmaz bir hak olarak hürmete lâyık görülmesi gerektiğine ve

bunun tabii bir icabı olan din serbestisinin her türlü müdahaleden âzade kalmak

iktiza ederken Ana Kanunlarla korunmuş bulunan din ve vicdan hürriyetinden

vatandaşı herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen mahrum ederek kanuni ceza

kayıtları altında bulundurmanın doğru olmadığı, böyle bir kayıtlamanın Türkiye

Devletinin esas vasıflarını gösteren Anayasanın 2. maddesindeki lâiklik esasına

da uygun düşmeyeceği dinle devletin ayrılması ve devletin din işlerine

karışmaması ve devletle dinin birbirlerine karşı tamamen bitaraf kalmaları

şeklindeki telâkkilerin ifadesi olan lâikliğin, ibadetin icra şekline taalluk

eden herhangi bir faaliyet veya faaliyet sahasında tadilini tazammun eder tarzda

müdahalede bulunmamasını zaruri kılan bir ana hüküm olarak muhafaza ve idame

edilmesinin icap etmekte olduğu, Arapça lisanın eski zihniyeti ve ananelere

bağlayan tesirinden halkı kurtarmak gayesinin takip edildiğine taalluk eden

görüşte de bugün için bir isabet mülâhaza etmenin caiz olmadığı, kaldı ki

kanunun tadilinden beri geçen uzun zaman içinde o zamanki telâkki ve düşünüş

şeklini değiştirecek mühim tebeddüller ve ilerlemeler husule geldiği ve bugün

eski zihniyetin sadece bu gibi kanun müeyyideleri ile teminat altına

alınabilmesi de mülâhazanın yerinde olmadığı, esasen, maddedeki cezai hükmün,

ezan ve kametin yalnız Arapça okunmayacağı ve fakat bunun dışında herhangi bir

lisanla okunabilmesindeki cezai tazammum eden ifade şeklinin de bir garabet arz

ettiği anlaşılmıştır.

Bütün bu mülâhaza ve sebeplerden başka, Müslüman Türklere

sebepsiz ve mânevi huzursuzluk veren böyle bir yasağın demokrasi ile idare

olunan bir devlet nizamı içinde yer alabilmesinin doğru olmadığı ve fıkranın

tayyının Müslüman Türklere muhakkak bir huzur ve vicdan rahatlığı vereceğinin

anlaşıldığı, binaenaleyh Müslüman vatandaş çoğunluğunu rahata eriştirmek ve

Anayasaya sadakat göstermiş olmak ve vicdan ve din serbestisini herhangi bir

zorlama altında bulundurmamak amacı ile Türk Ceza Kanununun 526. maddesinin

tadili hakkındaki hükümet tasarısı komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Tasarının hemen gündeme alınmasını ve ivedilik ve yeğlikle

görüşülmesinin Kamutayın yüce tasvibine arzına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yüksek Başkanlığa sunulur.

Osman Talât İltekin (Adalet komisyonu başkanı), Süleyman S.

Nasuhoğlu Kâtip (Kütahya), Hâmit Şevket İnce (Ankara), Vâcit Asena (Balıkesir),

Lâtif Aküzüm (Kars) , Müfid Erkuyumcu Sözcü (Balı-kesir), Osman Şevki Çiçekdağ

(Ankara), Talât Vasfi Öz (Ankara), Muhittin Erener (İzmir), Şefik Tugay

(Malatya). (Sebilürreşad, C.6, S. 82, Haziran 1950, s. 100-103)

CHP: “Arapça ezan hakkında münakaşa açmaya taraftar değiliz”

Ezan tasarısının meclise verilmesinden sonra CHP’nin alacağı

tavır merak konusu olmuştur. CHP meclis grubu iki gün boyunca toplantılar

yaparak alacakları tavır konusunda görüşmelerde bulunuşlardır. Bu konuda Yeni

İstanbul gazetesi şu haberi vermiştir : " Öğrendiğimize göre CHP grubu bu

hususta menfi bir vazıyet almayacak ancak dil bakımından bazı ihtirazı kayıtlar

öne sürecektir" (Yeni İstanbul 16.06.1950)

CHP’nin tavrı ile ilgili 17 Haziran tarihli Son Posta

gazetesinde daha ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Bu gazetenin haberine göre

CHP’nin meclis grubunda ilk önce genel bir aleyhtarlık olduğu, Yusuf Ziya Ortaç,

Cevdet Kerim İncedayı, Hasan Reşit Tankut ve arkadaşları Arapça ezan aleyhinde

konuşmuşlar. Konuşmalarında, bu durumun İnkılapları zedeleyebileceği, " Arapça

okunmasının inkılaba ihanet olduğunu, irticaın avdeti için bunun ilk adım teşkil

edeceğini binaenaleyh, Halk partisinin mutlak suretle bunun aleyhinde bulunması

icap ettiğini söylediler. Hasan Reşit Tankut çekimserliği teklif ederken genç

milletvekilleri tasarının lehinde olunmasını, Sebati Ataman;"Arapça ezanın

lâiklik, inkılapçılık ve milliyetçilik prensibi bakımından mütalaa edilmesi icap

ettiğini anlattı." Diğer genç milletvekilleri de aynı yönde görüş belirtmişler,

son olarak Şemsettin Günaltay’ın konuşmasından sonra havanın değiştiği ve

yapılan oylama sonucu tasarının desteklenmesi yönünde karar çıktığı

bildirilmiştir. İsmet İnönü aleyhte tavır takınırken, Cevdet Kerim, Yusuf Ziya

Ortaç, Hasan Reşit Tankut ve Cemal Eyüboğlu kararın aleyhinde kalmışlardır.

16 Haziran saat 15:00’te meclis Fuat Hulusi Demirelli’in

başkanlığında toplanarak Arapça ezan tasarısını görüşmeye başlanmıştır. İlk

konuşmayı Adnan Menderes yapmıştır: "Arapça ezan hakkında DP meclis grubunun

aldığı kararın gazetelerde ve radyo ile yayınlandığını ve bunun neticesinde

Arapça ezan okumak gibi hadiselerin artacağını ve bu hususta bir kanun kabul

edildiğinden bunların suç sayılacağını, bunu için bu tasarının bir an evvel

gündeme alınmasını istedi." (Yeni Sabah). Menderes konuşmasında teklifin

ivedilikle gündeme alınmasını istemiş ve başkan Demirelli, adalet encümeninin de

aynı teklifte bulunduğunu bildirerek teklifi oya sunmuş ve kabul edilerek

teklifin müzakeresine geçilmiştir.

CHP grubu adına (metni, Şemsettin Günaltay tarafından

hazırlandığı bildirilen) konuşmayı Cemal Eyüpoğlu yapacaktı. Başkan teklifin

aleyhindeki konuşmanın yapılacağını söylemesi üzerine hem CHPliler ve aynı anda

Eyüpoğlu lehte konuşulacağını bildirerek biranda hem bir şaşkınlık hem de

memnuniyet havası esmiştir. Eyüpoğlu’nun konuşması:

"Bu memlekette milli devlet ve milli şuur politikası

Cumhuriyetle kurulmuş ve CHP bu politikayı takip etmiştir. Ezan meselesi daima

bir dil meselesi, bir milli şuur meselesi olarak telakki edilmiştir. Devlet

politikası mümkün olan her yerde Türkçe konuşulmasını emreder. Türk vatanında

ibadete çağırmanın da öz dilimizde olmasını bu bakımından daima tercih ettik:

Türkçe ezan veya Arapça ezan üzerinde bir politika münakaşası açmaya taraf

değiliz. (Bravo sesleri ve alkışlar). Milli şuurun bu konuyu kendiliğinden

halledeceğine güvenerek Arapça ezan meselesinin ceza konusu olmaktan

çıkarılmasına aleyhtar olmayacağız (Alkışlar ve Bravo sesleri)" (Son Posta, Yeni

Sabah 17.06.1950)

Tasarı üzerinde Sinan Tekelioğlu : "Atatürk sağ olsaydı o da

ezanın Arapça okunması meselesi üzerinde büyük meclis gibi düşünürdü" diyerek

ezanın Türk dili ile okunmasında bir mahzur bulunmadığını ve milletin

kendilerini bu kanunu kabul etmeleri için seçtiğini söyledi". (Y. Sabah)

DP den Talat Vasfi Öz "Arapça ezanın kaldırılarak Türkçe

okunmasını 17.08.1932 de Atatürk’e atfen Diyanet işleri reisi tarafından tebliğ

edildiği ve asıl Arapça ezan okunması yasağının Türk ceza kanununa 1941

senesinde konduğunu, ezandaki lafızların Peygamber tarafından tertip edildiğini

söyleyerek, “Ezan farzı kifayedir. Ezan din dili ile olmayınca namazın da

olmayacağı bazı sarihler tarafından ileri sürülmektedir.” dedi (Yeni Sabah).

Bu müzakerelerden sonra kanunun yayın tarihi üzerinde de

konuşmalar olmuştur. Bir DP milletvekili kanunun kabul edildiği tarihte

yürürlüğe girmesini istedi. Bir diğeri bunun mümkün olmadığını, fakat Resmi

Gazetede neşredilir edilmez başbakanlığın telgrafla derhal bütün illere

bildirebileceğini ve bu sebeple yarın Arapça Ezanın okunmasının mümkün olduğunu

söylemiştir.

Müzakerelerin bitiminde el kaldırma suretiyle yapılan oylamada

tüm DPli ve CHP’nin büyük ekseriyetinin oylarıyla kabul edildi. Böylece İsmet

İnönü ve birkaç milletvekili dışında büyük bir ekseriyetle kabul edilmiş oldu.

DP nin yanında CHP’nin tavrı da takdir toplamıştır.

Türk Ceza kanununun 526. maddesinin 2. fıkrası değiştirilerek

5665 sayılı kanunla değiştirilmiş ve Cumhurbaşkanı tarafından tasdik edilerek 17

Haziran 1950’de yürürlüğe girmiştir. Sürekli alkışlarla kabul edilip yürürlüğe

giren kanun telefonla vilayetlere bildirilmiştir. (Yeni Sabah, Son Posta,

17.06.1950).

“Ezanın din dili ile okunmasına başlandı.”

Ezanın serbestisi ilk sayfadan okuyuculara duyurulurken bazı

gazeteler büyük puntolarla ve manşetten vermişlerdir. Son Posta "Ezanın din dili

ile okunmasına başlandı" başlığıyla haber vererek, yasağın kaldırılışının

vilayetlere ve vilayetlerden tüm ilgililere tebliğ edildiğini

yazmıştır.(18.06.1950). Ayrıca kanunun Ramazan ayına yetiştirilmesi, şehirde

geniş halk kesimi tarafından memnunlukla karşılandığını yazdı. Bu kanunun

yürürlüğe girmesiyle birlikte ; Arapça ezan okuma suçundan takibata

uğrayanların, mahkum olanların mahkumiyetlerinin infaz edilmeyeceğini yazmıştır.

Diğer yandan, mareşal Çakmak’ın cenaze töreninde Arapça ezan okuyup tekbir ve

tehlil getiren 45 şahıs hakkındaki takibatın da durdurulduğunu yazdı.

Aynı gazetenin İzmit muhabiri şu haberleri aktarmıştır: "Ezanın

din dili ile okunması serbestliğini radyo ve gazeteden öğrenen İzmitliler bugün

öğle (17 Haziran) namaz vaktini sabırsızlıkla beklemişlerdir… Müezzinler çift

olarak ezana başladıklarında hocalar da halkla beraber duâ ederek hazırlanmış

olan kurbanlar kesilmiştir. Halk ağlayarak birbirini tebrik edip kucaklaşmıştır.

Ayrıca dün toplanan 1200 imzalı tebrik teli de bugün BMM başkanlığına çekilerek

lâikliğin hürriyete kavuşmasından dolayı dokuzuncu devre BMM’ ne İzmitliler

minnetlerini bildirmişlerdir. Köylerde de ezan vakti halk kadınlı erkekli olarak

camileri doldurmuşlar ve ezanı gözyaşları dökerek dinlemişlerdir." Buna benzer

haber Konya muhabiri tarafından da bildirilmiştir.

Yeni Sabah Gazetesi bazı üniversitelilerin Başbakana çektikleri

telgraflara yer vermiştir.

"Sayın Başbakanımız Adnan Menderes Ankara

Bütün İslâm aleminin, Müslüman Türk Camiası ve Türk gençliğinin

en derin sevgi ve muhabbetini kazandıran Ezanı Muhammedi’nin aslı şekline

müsaade ile Demokrasinin kabul ettiği hakiki vicdan hürriyetine doğru ilk adımı

atmış olan Başbakanımızı biz İstanbul Üniversitesi Gençliği de bütün ruhumuzla

tebrik ederken, vatan, millet ve din hizmetinde hayırlı muvaffakiyetler diler,

samimi hürmet ve selamlarımızı arz eder.

187 Üniversiteli adına,

Alaettin Yılmaztürk

"Sayın Adnan Menderes Başbakan Ankara

Müslüman Türkün vicdan ve din hürriyeti üzerindeki tahditleri

kaldırma ve hakiki lâikliğin temelini atma yolunda Ezanı Muhammedi hususundaki

kararınızın biz İstanbul Üniversitesi gençlerinin ruhuna tercüman olduğunu

saygılarımızla arz ede-riz.

İstanbul Üniversitesi adına,

Orhan Cahit Doğru"

(Yeni Sabah Gazetesi)

18 Haziran tarihli Akşam Gazetesi; Arapça ezan serbestisinin

başbakanlık tarafından vilayetlere bildirildiğini ancak, tüm camilere

duyurulamadığından dün öğleyin camilerin bazılarında Türkçe ezan okunduğunu,

akşama doğru ise her caminin tebligatı aldığını ve akşam ezanlarının Arapça

okunduğunu yazmıştır.

Zafer Gazetesi başyazarı mümtaz Faik Fenik "Ezana Dair"

makalesinde, muhaliflerin ilk başlarda takınmış oldukları tavrı eleştirdikten

sonra "…Ezanın Arapça okunamayacağına dair memnu’iyet … 526 maddenin 2.

fıkrası hükmünden çıkmaktadır. Burada ;

(Şapka ihtisası hakkında (671) sayılı kanunla,Türk harflerinin

kabul ve tatbikine dair (1353) sayılı kanunun koyduğu memnuniyet veya

mecburiyetlere muhalif hareket edenler veya Arapça ezan ve kamet okuyandır…")

tecziye olunur denmektedir.

Arapça ezan okuma memnu’iyeti ; amme intizamı ve emniyeti

mülahazasıyla ittihaz olunmuş bir tedbir, bir emir olarak mütalaa olunamaz.

Bilakis bu hüküm lâiklik prensibiyle kabili telif değildir… Şu halde Arapça

ezan okuma memnu’iyetini kaldırmak sadece kanunlarımıza hataen girmiş bir hükmü

tashih etmek olur…" diye yazmış devamında" … Hangi medeni memleket ceza

kanununda kiliselerin çanla veya düdükle o din saliklerini ibatede davet edeceği

yazılıdır?" diye sorar (17.06.1950)

Son Posta Gazetesi’nden Ercümend E. TALU " Mübarek Ramazan"

başlıklı makalesinde, bu yılki Ramazanın bir hususiyeti "itikat ve vicdan

hürriyetinin şimdi daha geniş" olduğunu yazar. "Millet Meclisi Arapça ezan

yasağını kaldırmakla lâiklik umdelerine dokunmamış bilakis o umdeleri takviye ve

tersin etmiştir. Mademki din ile devlet işleri ayrılmıştır, devlet ezanın

minarelerden nasıl okunacağına karışamaz. Demokrat iktidarın bu lâiklik

anlayışına halkçı azınlığın da katılması alınan kararın isabetine bir delildir"

(18.06.1950)

Yeni Sabah Gazetesi’nin başmakalesinde " Büyük Millet meclisi,

ezanın din dili ile okunmasının serbest olduğunu ezici bir çoğunlukla, kabul

ederek manasız, lüzumsuz hatta zararlı bir baskıyı ortadan kaldırdı",

ifadelerinden sonra CHP nin ilk zamanlardaki "… gösterdikleri asabiyet ve

telaş, bütün Atatürk inkılaplarının elden gideceği yolundaki uydurma ve yapmacık

endişe, ezanın arkasında fesin ve çarşafın döneceği…" yolundaki tavırlarının

değişiklik sebebinin şaşılacak bir durum arz etmediği şu ifadelerle

açıklanmıştır :

"… Halk Partisi, son dört küsur yıllık bütün hareketlerinde,

rey avcılığından ve iktidarda oturmağı devam ettirebilmekten başka hiçbir endişe

ile müteharrik olur, görünmemiş idi. Din tedrisatının ilk mektuplara konulması,

İlahiyat fakültesinin açılması, orman kanunundan vazgeçilmesi toprak kanununda

tadilat kabul olunması hep aynı istikamette hareketlerdi…" (18.06.1950)

Beş Haziranda Arapça ezanla ilgili başbakan demecinin

gazetelerde yayınlanmasıyla birlikte gösterilen sert tepkiler gittikçe azalmış,

CHP’nin de ilk baştaki sert tutumunu devam ettirmeyip tasarının lehine oy

kullanması ve tavır değişikliği,tasarının kanunlaşmasından sonra tepkileri

azalttığı gibi ülkenin dört bir yanında büyük bir memnuniyete sebep olmuştur.

27 Mayıs Darbesi ve Ezan

Arapça ezan okuma serbestisinin meclisin ezici ekseriyeti ve

CHP’nin de desteğiyle kanunlaşmasına rağmen olay kapanmış olmasına rağmen, karşı

olanlar 27 Mayıs darbecilerinden ivedilikle Arapça ezanın yasaklanması ve dinde

reform yapmalarını istemeleri çok dikkat çekicidir. Cemal Gürsel ve ekibinin

ezana karışmadıkları, 12 Mart ve 12 Eylülcülerin de müdahale etmemelerine rağmen

28 Şubat sürecinde konunun tekrar gündeme getirilmesi, bunun sözcülüğünü yapan

Cemal Kutay’ın sözlerinin ve (TV’ lerde) söylediklerine benzer ifadelerin 39 yıl

önce Kemalist Osman Nuri Çerman tarafından savunulması daha da dikkat çekicidir.

Cemal Kutay, tarihimizdeki yenileşme hareketlerinin başarısızlığını sadece dine

ve din adamlarına yüklemektedir. 39 yıl önce Osman Nuri Çerman da benzer

ifadelere yer vermektedir : "Genç Osman’ı öldürenler din adamları…

III.Selim’in bütün yeniliklerini yok eden Kabakçı Mustafa’yı ve halkı

Şeyhülislâm Topal Ataullah Efendi başta olduğu halde zehirlenen din

adamlarıdır… Memleketi felakete sürükleyen insanlar birkaç müstesnası olmakla

beraber hep din ve dini öne süren adamlardır. Hala saygı görmeleri şaşılacak

şeydir. Halk bunlara niçin aldanıyor çünkü din Arapça Kur’an’ın karanlığında

kaybolmuştur." ( Dinimizde Reform Kemalizm ; S.36 ,Kasım 1960 s.2-5)

Çerman’a göre Atatürk’ün ölümüne kadar süren ve Türkçe ezanla

başlayan dinde millileşme (reform) atmosferi bütün vatanı sarmıştı. Dinde

yapacağı reformlar bitmeden tanrısına kavuşmuş ve bu işi yeni nesle bırakmıştı.

Çerman’a göre Milli Birlik Komitesi’nin ilk işi dinde reform olmalıdır. Ancak,

hemen harekete geçilmemsini şu şekilde açıklıyor :

"Ezanlar yine Arapça okunmaya devam ettiğine diyanet işleri

başbakanlığın çarşaf savaşında susması hoş görüldüğüne göre Milli Birlik

Komitesi dinde bir reformdan korkmasa bile, çeşitli mülahazalarla 3. Selim gibi

gerekirse kan dökmekten çekindiği meydandadır. Bu çekingenliğin acısını hem

kendilerinin, hem milletin çekmemesini temenni edelim. Fakat şunu bilelim ki,

Türkiye’nin bütün tarihinde her felakette Türkiye’yi ordu komutanları kurtardığı

halde bu kahraman komutanlar ve inkılapçılar iman itikat partizanlarının

şerrinden kendilerini koruyamamışlardır. Alemdar Mustafa Paşa, Büyük Reşit Paşa,

Mithat Paşa, Mahmut Şevket Paşa hep, hep Atatürk gibi dinci şerrinden

kendilerini ve milleti koruyamadıklarından göçüp gitmişlerdir". (agd. s.4)

Yazarın dinden ne anladığı, İslâmiyet’i, Allah’ı ve peygamberi

ne kadar bildiği, kısacası İslam bilgisinin derinliği, Birinci Dünya Savaşı’ndan

sonra Osmanlı-Arap ilişkilerini değerlendirdiği "… Ordumuzu arkadan vurdurdu.

Muhammed’in ırkı Muhammed’e tapan Türkün yenilmesine sebep oldu" ifadelerden net

bir şekilde anlaşılmaktadır (agd. s.3) Ona göre Türkler Muhammed’e tapıyorlar.

Adı geçen dergiden Hayri Alpay; "Atatürk bu devrimi de maksatsız

yapmamıştır. O, bir milleti birbirine yaklaştıran, milli bütünlüğü sağlayan dil

olduğunu bilenlerin başında geliyordu. İşte ezanın Türkçe okunmasını istemesi

bundandı. Aynı şekilde, her Türkün din gerçeklerini, din kurallarını

gerektirdiği gibi öğrenmesi için Kur’an’ın da Türkçeleşti-rilmesi üzerinde

durmuştur." Dedikten sonra bu konuda teşebbüse geçilmesini istemiştir. (agd.

s.12- 13)

Sonuç

1932 yılında yasaklanan, 1939 yılında okuyanlara cezai müeyyide

getirilen Arapça ezan üzerindeki müdahalelerin hiçbir geçerli sebebi yoktur.

Millete mal olmayan her teşebbüsün akim kaldığı, Türkçe ezan yasağının

akıbetiyle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Çünkü, 17 Haziranda yürürlüğe giren

kanun Türkçe ezan okumayı yasaklamadığı gibi Arapça ezan okumayı da mecburi hale

getirmemiştir. Yani Türkçe ezan okunabilirdi. Oysa ki kanun çıktığı gibi her

tarafta ezan Arapça yani asliyetiyle okunmuş ve büyük bir sevince sebep

olmuştur.

Millileşme, daha iyi anlama, Atatürk ilkelerini koruma vb..

sebeplerle karşı çıkılan Arapça ezanın; yasağı ve cezai müeyyideyi koyan,

başında İsmet İnönü’nün bulunduğu CHP’nin de oylarıyla kabul edilmiş bulunması,

ileri sürülen mazeretleri ve iddiaları çürüten büyük bir delildir. CHP yaptığı

hatayı anlamış ve dine bariz bir şekilde müdahale olan yanlış tutumdan geri

dönmüştür.

Ezanı Muhammedi’nin üzerinde süpekülasyonlarda bulunanların en

büyük başarısı halkın gözünden düşmeyi başarmaktır ve bunu da başarıyorlar.

Toplumumuzun huzuru, lâiklik adına (asla lâikliğe uymayan) yapılan baskı ve

müdahalelerin son bulmasıyla ancak sağlanabilir. Demokratların söz konusu

icraatları millete mal olmuş, neticede halkın iradesiyle değil darbeyle iktidarı

kaybetmişlerdir.

KÖPRÜ DERGİSİ/Abdülhalim Yener