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Fatih'in cesedi mumyalandı mı?

O tarihte mumyacılığın bilindiği bir gerçektir ama Fatih'in cesedinin mumyalandığı iddiası ispat edilememiştir.

Tarih Dosyası 17.03.2022, 18:29 18.03.2022, 01:43
Fatih'in cesedi mumyalandı mı?

Fatih Sultan Mehmed Han’ın vücudunun, yüzü aynen muhafaza edilmiş bir hâlde mumyalandığı ve bu mumyalanmış cesedin, Fatih Camii altında bir mahzene konulduğu yolunda yıllarca evvel merhum Reşad Ekrem Koçu Bey tarafından neşriyat yapılmış, hatta bu neşriyat bazı haber ajanslarının bültenlerinde yer almış, ancak o neşriyatın yapıldığı tarihten bugüne kadar geçen yarım asra yakın zamana rağmen bu neşriyat rivayetten öteye geçmemiştir.

Esasen Reşad Ekrem Bey de yazısını herhangi bir tarihî vesikaya dayanarak değil, Şair Yahya Kemal Bey’den dinlediği bir fıkra üzerine yazmıştır. O tarihte mumyacılığın bilindiği bir gerçektir ama Fatih’in cesedinin mumyalandığı iddiası ispat edilememiştir.

#Fatih Sultan Mehmet Han #ceset #mumya
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